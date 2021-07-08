Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: İşte Gedson Fernandes'in Galatasaray'ı seçme nedeni! Fatih Terim ve Jorge Jesus...
Giriş Tarihi: 8.7.2021 09:07 Son Güncelleme: 8.7.2021 09:33

Son dakika: İşte Gedson Fernandes'in Galatasaray'ı seçme nedeni! Fatih Terim ve Jorge Jesus...

Son dakika: İşte Gedson Fernandes'in Galatasaray'ı seçme nedeni! Fatih Terim ve Jorge Jesus...

Son dakika haberi... Galatasaray'ın yeniden anlaşmaya vardığı Portekizli genç yıldız Gedson Fernandes'in transferdeki tavrı belirleyici oldu. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kararı sonrası büyük oranda anlaştı. İşte Fernades'in Galatasaray'ı seçmesindeki etken...

Son dakika haberi... Galatasaray'ın yeniden anlaştığı Gedson Fernandes'in ortaya koyduğu tavır, transferin yönünü değiştirdi. A Bola'da yer alan habere göre; teknik direktör Jorge Jesus, Gedson'u kadroda düşünmüyordu. Ancak yeni denediği 3-4-3 varyasyonunda 22 yaşındaki orta sahayı sağ kanat olarak kullandı. Gedson'un bu rolde gösterdiği olumlu performans, Jesus'un fikirlerini değiştirmesine yol açtı.

Yıllık 440 bin euro maaş aldığı Benfica'dan alışık olmadığı rolde oynamaktansa, Galatasaray'ın teklif ettiği 1.3 milyon euro'yu ve Fatih Terim'in verdiği ilk 11 garantisi nedeniyle Portekizli yıldız, Aslan'ı tercih etti.

Dış transferde Barış Alper Yılmaz, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü renklerine katan Galatasaray, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Arda Turan ile de sözleşme uzatarak yerli havuzunu genişletti.

Ancak teknik direktör Fatih Terim'in yerli isim sayısını daha da artırma isteğinden dolayı scout ekibinin belirlediği isimler için nabız yoklanacak. Bu doğrultuda ilk çalışmalar ise sağ bek için yapılacak.

İSMAİL FAVORİ BÜNYAMİN PLASE

Omar'ın sahalara ne zaman döneceğinin belirsizliği ve Yedlin'in tek kalmasından dolayı Fatih Terim, sağ beke mutlaka bir takviye yapılmasını istedi. Bursaspor forması giyen İsmail Çokçalış için tekrar temaslar kurulacak.

Yeşil- beyazlı ekip, yüksek bir bonservis bedeli isterken, Galatasaray yönetimi bir miktar para + oyuncu ile bu transferi bir an evvel bitirmek istiyor.

Bir diğer aday ise Antalyasporlu Bünyamin Balcı. Akdeniz ekibinde sürekli forma şansı bulan 21 yaşındaki başarılı oyuncu için de fiyat sorulacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kabine toplantısı sona erdi! Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?
Son dakika haber: Emekli albay dehşet saçtı! Önce katliam yaptı sonra intihar etti
Son dakika: İngiltere’nin kazandığı o penaltıya tepkiler büyüyor! “Danimarka’nın hakkı yendi…”
Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 2021 için tarih belli oldu! - Son Dakika Haberler
Son dakika | Tutuklanan Mehmet Aydın'ın ifadesinde dikkat çeken detaylar
Son dakika: Boupendza'nın Fenerbahçe'ye transferinde sürpriz isim! Hataylı yönetici...
Son dakika | Emekli maaşları, zam ve ikramiyerlerde 12 milyon emekliyi sevindiren haber
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
Son dakika: Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye 70 Brezilya reali ile gelmiş
Kartal Tibet eşi kimdir, nereli? Kartal Tibet evli miydi, çocuğu var mı? İşte Kartal Tibet’in hayatı, eşi ve çocukları hakkında merak edilenler
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İşte Gedson Fernandes'in Galatasaray'ı seçme nedeni! Fatih Terim ve Jorge Jesus...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA