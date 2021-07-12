Fenerbahçe'den yılın bombası! EURO 2020'ye damga vurmuştu

Ülke basını, EURO 2020'de 5 maçta 2 gol, 2 asist yaparak başarılı bir performans sergileyen Andriy Yarmolenko'nun Sarı-Lacivertlilerle transfer için görüşme halinde olduğunu yazdı. Haberde transferin bitme noktasında olduğunu iddia ederken, Fenerbahçe yönetiminin ise oyuncuyla ilgili henüz bir adım atılmadığını belirtti.