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Giriş Tarihi: 10.7.2021 07:03 Son Güncelleme: 12.7.2021 07:14

Fenerbahçe'den yılın bombası! EURO 2020'ye damga vurmuştu

Fenerbahçe'den yılın bombası! EURO 2020'ye damga vurmuştu
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Son dakika haberi... Fenerbahçe transferde bomba bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi West Ham forması giyen yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi de 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcusunun satışına sıcak bakıyor. İşte transferin detayları...

Son dakika haberi... Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdürürken, dış basında birçok transfer dedikodusu ortaya atılmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerle ilgili son iddia Ukrayna basınından geldi.

Ülke basını, EURO 2020'de 5 maçta 2 gol, 2 asist yaparak başarılı bir performans sergileyen Andriy Yarmolenko'nun Sarı-Lacivertlilerle transfer için görüşme halinde olduğunu yazdı. Haberde transferin bitme noktasında olduğunu iddia ederken, Fenerbahçe yönetiminin ise oyuncuyla ilgili henüz bir adım atılmadığını belirtti.

Sarı-lacivertliler kanat oyuncusu araştırmalarını sürdürürken Yarmolenko'nun bu bölge için adaylar arasında yer aldığı gelen bilgiler arasında...

Yarmolenko şu anda ailesiyle birlikte Karadağ'da tatilini sürdürüyor. Transferiyle ilgili kararını tatil dönüşü verecek. Ancak West Ham forması giyen oyuncu için İngiltere'den gelen bilgiler takımından çok yüksek ihtimalle ayrılacağı yönünde. 20 milyon Euro bonservis bedeliyle West Ham'a transfer olan Yarmolenko'nun 1 yıllık sözleşmesi kaldı.

West Ham menajeri David Moyes, Yarmolenko'yu kendi oyun tarzı için yeterince hızlı olmadığı gerekçesiyle çok fazla kullanmıyor.

Geçen yıl hem sakatlık hem de Moyes'ın tercihleri dolayısıyla sadece 15 Premier Lig maçında forma şansı bulan Yarmolenko kendi ülkesinden bazı takımlarla da temas halinde.

SZALAI SALI GELİYOR

Fenerbahçe'de Türk A Milli oyuncular kampa katılırken, izinde bulunan 3 isim kaldı. İzinlilerden Attila Szalai, 13 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda olacak.

Ekvador ile Copa America'da boy gösteren Valencia ile Danimarka Milli Takımı'nın Euro 2020 kadrosunda yer alan Zanka'nın ise tatilleri sürüyor. İki oyuncu, hazırlıkların ilk Topuk Yaylası etabında yer alamayacak.

MİKROFONLU PEREIRA!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, mikrofonlu antrenmanlara devam ediyor. Daha önce sesi kısıldığı için yaka mikrofonuyla antrenman yöneten Portekizli teknik adam, dünkü çalışmaya mikrofonsuz başladı.

Ancak daha sonra yine sesinde problem olacağını hissedince yaka mikrofonunu taktırdı. Pereira mikrofonu hoparlörlere bağlatarak çok fazla ses yükseltmeden antrenmanı yönlendirebiliyor.

MESUT İLE KISA SOHBET

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, antrenman sırasında Vitor Pereira ile kısa sohbet yaptı. Tecrübeli oyuncu, Portekizli çalıştırıcının antrenmanda taleplerini dikkatle dinledi.

Mesut'un Pereira hakkında "Çok kısa bir süre oldu ancak yeni hoca felsefesiyle tüm takımı ikna etti" yorumu yaptığı ifade edildi.

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Fenerbahçe'den yılın bombası! EURO 2020'ye damga vurmuştu
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