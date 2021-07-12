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Giriş Tarihi: 12.7.2021 22:50 Son Güncelleme: 12.7.2021 23:12

Son dakika: Beşiktaş Mehmet Topal transferini açıkladı!

Son dakika: Beşiktaş Mehmet Topal transferini açıkladı!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Salih Uçan'ın ardından ikinci transferini Mehmet Topal ile anlaşarak gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Mehmet Topal ile anlaşıldığını sosyal medyadan paylaşılan videoyla duyurdu.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına sürdürüyor. Diego Costa ve Alex Teixeira ile yakından ilgilenen siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Mehmet Topal'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Gün içerisinde sağlık kontrolünden geçen Mehmet Topal, Beşiktaş'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli futbolcu, yayımlanan videoda "Merhaba Beşiktaş, bu sene ben de varım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Mehmet Topal ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Topal'a hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: Beşiktaş Mehmet Topal transferini açıkladı!
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