Son dakika: Beşiktaş Mehmet Topal transferini açıkladı!

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına sürdürüyor. Diego Costa ve Alex Teixeira ile yakından ilgilenen siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Mehmet Topal'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Gün içerisinde sağlık kontrolünden geçen Mehmet Topal, Beşiktaş'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Tecrübeli futbolcu, yayımlanan videoda "Merhaba Beşiktaş, bu sene ben de varım." ifadelerini kullandı.
🕷️ Beşiktaş'a hoş geldin Mehmet Topal. #BenDeVarım 🕸️ pic.twitter.com/wEkqSBeMPG— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 12, 2021
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Mehmet Topal ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Topal'a hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.