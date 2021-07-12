Son dakika Galatasaray haberleri: Sol bek için ibre Hollandalı yıldıza döndü! Kaan Ayhan...

Yeni sezonda bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen, bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi verecek olan Galatasaray'da transfer konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Fatih Terim'in yönetimden sağ bek, sol bek ve stoper transferi istediğini söyleyen SABAH Spor muhabiri Mehmet Özcan, Galatasaray'ın Real Betis'in 4-5 milyon Euro bonservis istediği Alex Moreno'yu almasının mümkün olmadığı için ibrenin Patrick van Aanholt'a döndüğünü açıkladı.
LARSEN VE KAAN AYHAN'DA SONUÇ YOK
A Spor'a konuşan Mehmet Özcan, Galatasaray'ın harcama limitleriyle ilgili önünde engel olduğunu ve sağ bek konusunda Jens Stryger Larsen için Udinese'den 5 milyon Euro cevabı alınınca geri adım atıldığını, stoper konusunda da Kaan Ayhan transferinde sonuç alınamadığını ifade etti.
EURO 2020'DE FORMA GİYDİ
30 yaşındaki Van Aanholt sezon sonu itibariyle Crystal Palace'tan ayrılmıştı. EURO 2020'de Hollanda Milli Takımı'nda da görev alan tecrübeli oyuncu kariyeri boyunca Chelsea, Newcastle, Leicester City, Wigan, Sunderland ve Crystal Palace gibi takımların formasını giymişti.
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