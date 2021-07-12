Son dakika Galatasaray haberleri: Sol bek için ibre Hollandalı yıldıza döndü! Kaan Ayhan...

LARSEN VE KAAN AYHAN'DA SONUÇ YOK

A Spor'a konuşan Mehmet Özcan, Galatasaray'ın harcama limitleriyle ilgili önünde engel olduğunu ve sağ bek konusunda Jens Stryger Larsen için Udinese'den 5 milyon Euro cevabı alınınca geri adım atıldığını, stoper konusunda da Kaan Ayhan transferinde sonuç alınamadığını ifade etti.