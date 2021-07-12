Galatasaray'ın yeni sol beki kim olacak? Canlı yayında son durumu açıkladı
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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. Zorlu karşılaşma öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeleri Mehmet Özcan, A Spor canlı yayınında aktardı. Sol bek transferi hakkında konuşan Özcan, "Alex Moreno'yu Real Betis, kiralamak yerine satmak istiyor. İbre Van Aanholt'a döndü. Alioski'nin maliyeti ise Van Aanholt'a göre oldukça yüksek" dedi.