Son dakika: Leonardo Bonucci'den İngilizlere şok gönderme

EURO 2020 finalinde İtalya, İngiltere'yi penaltılar sonunda 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. İtalya'nın savunmadaki sigortası Leonardo Bonucci, 1-0 geride oldukları maçın 67. dakikasında attığı golle takımına beraberliği getirmeyi başarmıştı.
EN YAŞLI GOLCÜ OLARAK TARİHE GEÇTİ
34 yaş 71 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu olan Bonucci, Marco Materazzi'den sonra İtalya Milli Takımı'nın bir finalde gol atan ikinci savunma oyuncusu da olmayı başardı.
TARAFTARLARI ÇILDIRTTI
Bonucci'nin golden sonra "It's coming to Rome" (Futbol, Roma'ya geliyor" şeklinde bağırması ise sosyal medyayı salladı. İtalyan savunmacı, İngilizlerin turnuvanın başından bu yana mottosu olan "It's coming home (Futbol evine dönüyor)" sloganını değiştirmesi ev sahibi taraftarları çileden çıkardı.
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