Mancini ve Bonucci EURO 2020 zaferini değerlendirdi | Video
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EURO 2020 finalinde İngiltere'yi penaltı atışları sonunda devirerek şampiyon olan İtalya'da Teknik Direktör Roberto Mancini ve defans oyuncusu Bonucci maç sonu açıklamalarda bulundu.