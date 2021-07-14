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Giriş Tarihi: 14.7.2021 12:44 Son Güncelleme: 14.7.2021 12:45

Marcus Rashford'a bir şok daha! 2 ay yok

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Marcus Rashford'a bir şok daha! 2 ay yok

EURO 2020 finalinde İtalya karşısında penaltı kaçıran ve ırkçılığa maruz kalan İngiliz yıldız Marcus Rashford, bir şok daha yaşadı. Manchester United'ın forveti Marcus Rashford, omzundaki sakatlık nedeniyle yeni sezonun ilk iki ayında forma giyemeyebilir.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın forveti Marcus Rashford, omzundaki sakatlık nedeniyle yeni sezonun ilk iki ayında forma giyemeyebilir.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, dün sağlık taramasından geçen 23 yaşındaki futbolcunun omzundaki sakatlık nedeniyle temmuz ayı sonunda ameliyat edileceği ve 12 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği kaydedildi.

Rashford, geçen sezon oynadığı 37 lig maçında 11 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'ya karşı penaltı atışından yararlanamayan İngiliz oyuncu, ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

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Marcus Rashford'a bir şok daha! 2 ay yok
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