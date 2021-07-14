Son dakika: Fenerbahçe için sürpriz Paulinho iddiası! Brezilya basını duyurdu

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Süper Lig'in gol kralı Boupendza için pazarlıklarını sürdüren sarı lacivertliler ofansif orta saha oyuncusu transferini de bitirmeye yakın. Adı Galatasaray ile anılan Brezilyalı yıldız için sürpriz bir iddia geldi. İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Alioski yarışı sürerken Brezilya basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Galatasaray'ın da durumunu yakından takip ettiği yıldız orta saha oyuncusuyla ilgileniyor.