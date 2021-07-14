Son dakika: Fenerbahçe için sürpriz Paulinho iddiası! Brezilya basını duyurdu

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Alioski yarışı sürerken Brezilya basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Galatasaray'ın da durumunu yakından takip ettiği yıldız orta saha oyuncusuyla ilgileniyor.
Brezilya basınının iddiasına göre Fenerbahçe, Paulinho ile ilgileniyor. Kariyerinde Tottenham, Barcelona gibi takımlar olan yıldız oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.
Son olarak Çin'in GuaZ FC takımında top koşturan Paulinho'nun sözleşmesi sona erdi. Tottenham, Barcelona, GZ Evergrande, Corinthians gibi takımlarda forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Brezilya milli takımında da 56 maça çıktı.
SOSA VE LUİZ GUSTAVO'DAN BİRİ AYRILIRSA...
Fenerbahçe yüksek maliyetleri nedeniyle Jose Sosa ve Luiz Gustavo ikilisinden biriyle yollarını ayırabilir. Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
PAULİNHO'DAN SON DAKİKA TRANSFER AÇIKLAMASI!
Brezilya basınına açıklamalarda bulunan Paulinho 'Ailem için en iyisinin ne olduğuna karar vermem gerekiyor. Brezilya'ya dönebilirim başka bir yer de olabilir.' dedi.
Avrupa'dan gelen bir transfer teklifini reddettiğini ifade eden Paulinho, Çin'de 125 maça çıktı ve 58 gol attı. Başarılı oyuncu 22 de asist yaptı.
GÖKHAN GÖNÜL FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?
A Spor'a bağlanan Salim Manav, Gökhan Gönül'ün son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
'Gökhan Gönül ile Çaykur Rizespor ve Karagümrük ilgileniyor. Karagümrük'ün teklifi Gökhan Gönül'ü mutlu etmedi.'
'Gökhan, Fenerbahçe'den haber bekliyor. Eğer Fenerbahçe ile anlaşamazsa yüksek ihtimalle Çaykur Rizespor'da forma giyecek.'
BOUPENDZA TRANSFERİNDE SON DURUM NE?
Fenerbahçe, Serdar Dursun'un ardından bir forvet transferi daha yapacak.
Geçen sezon Hatayspor formasıyla 22 gol atma başarısı gösteren Aaron Boupendza için girişimler devam ediyor.
Hatayspor, Gabonlu golcü için 6-7 milyon € arasında bir bonservis bedeli talep ediyor. Görüşmeler sonunda Boupendza'nın durumu netleşecek.
Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan da Boupendza için İstanbul ekiplerinden tekliflerin geldiğini açıklamıştı.