Son dakika: Galatasaray Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı! Sezonun 4. transferi...

Son dakika haberi... Galatasaray, Alanyaspor'dan 23 yaşındaki orta saha Berkan Kutlu'yu transfer etti. TRT Spor'un haberine göre, Sarı-kırmızılılar, bu transfer için Akdeniz ekibine 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Geçen sezonun başında Alanyaspor'a Sion'dan transfer edilen Berkan Kutlu, 42 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
Galatasaray, daha önce Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz transferlerini açıklamıştı.
Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan diğer oyuncular ise geçen sezon Benfica'dan kiralanan Gedson Fernades, Rachid Ghezzal, Nicolae Stanciu, Jens Stryger Larsen, Layvin Kurzawa ve Patrick Van Aanholt.Son dakika: Layvin Kurzawa adım adım Galatasaray'a! Fransızlar açıkladı: PSG ile anlaşma...