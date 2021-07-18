Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı! Sezonun 4. transferi...
Giriş Tarihi: 19.7.2021 00:21 Son Güncelleme: 19.7.2021 00:36

Son dakika: Galatasaray Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı! Sezonun 4. transferi...

Son dakika: Galatasaray Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı! Sezonun 4. transferi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan 23 yaşındaki orta saha Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların transferi yakın zamanda resmen açıklaması bekleniyor.

Son dakika haberi... Galatasaray, Alanyaspor'dan 23 yaşındaki orta saha Berkan Kutlu'yu transfer etti. TRT Spor'un haberine göre, Sarı-kırmızılılar, bu transfer için Akdeniz ekibine 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Geçen sezonun başında Alanyaspor'a Sion'dan transfer edilen Berkan Kutlu, 42 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Galatasaray, daha önce Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz transferlerini açıklamıştı.

Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan diğer oyuncular ise geçen sezon Benfica'dan kiralanan Gedson Fernades, Rachid Ghezzal, Nicolae Stanciu, Jens Stryger Larsen, Layvin Kurzawa ve Patrick Van Aanholt.

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Son dakika: Galatasaray Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı! Sezonun 4. transferi...
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