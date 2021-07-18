Son dakika: Trabzonspor istemişti Fenerbahçe bitiriyor! Cornelius transferinde dikkat çeken Mesut Özil detayı...

8.5 milyon Euro'yu Atalanta'ya ödeyen Parma, Serie B'ye düştüğü ve maaşı yüksek olduğu için 28 yaşındaki santrforu elden çıkarmak istiyor. F.Bahçe ise bu fırsatı değerlendirip 5 milyon Euro fiyat biçen Çizme ekibi ile pazarlık masasına oturdu.