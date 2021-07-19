Juventus - PSG arasında dev takas hamlesi! Ronaldo'dan kafaları karıştıran paylaşım...

İtalya Serie A ekibi Juventus forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlılar, yapılacak yıldız transferler nedeniyle Ronaldo'nun ayrılmasına sıcak bakıyor. İtalyan medyasından 36 yaşındaki yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Cristiano Ronaldo'ya eski takımı Manchester United ve Fransız devi Paris Saint-Germain bir süredir ilgi gösteriyor. Oyuncunun adı altyapısında yetiştiği Sporting'le de anılıyordu.
RONALDO'YA KARŞILIK ICARDI
İtalyan basınından Corriere Dello Sport'un haberine göre, yıldız isim Juventus'un kadrosunda görmeyi çok istediği PSG'nin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin transferinde takasta kullanılabileceği belirtildi.
Haberde, PSG'nin Icardi'nin takımdan ayrılmak istemesi halinde kolaylık tanıyabileceği ve gitmesine izin verileceği ifade edildi.
Ayrıca İtalyan ekibinin takıma bir santrfor almaya sıcak baktığı ve Icardi'nin her zaman Juventus'un hedefinde olduğu açıklandı.
Siyah-beyazlılar, bu transferde mali açıdan kaynak yaratabilmek için tek çözümün Ronaldo'nun maliyetinden kurtulmak olduğu belirtildi.
Bu transferin eğer gerçekleşmesi halinde ise Ronaldo'yu çok isteyen PSG'nin bir süredir Real Madrid'in radarında olan Mbappe'nin de gitmesine izin verebileceği iddia edildi.
KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM!
Ayrıca Ronaldo, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımla, takipçilerinin kafasını karıştırdı.
Yaptığı paylaşımda lüks arabasıyla poz veren Ronaldo, "Karar günü" notunu ekledi ve bu cümle transferle ilişkilendirilerek kafaları karıştırdı.
Son 2 sezondur PSG forması giyen Mauro Icardi, Inter'den 60 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildi. 28 yaşındaki golcü, 2 sezonda 62 maçta 33 gol atıp 10 asist yaptı.
Cristiano Ronaldo, ise geçen sezon Juventus formasıyla çıktığı 44 maçta 36 gol attı ve 4 asist kaydetti.
36 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun Juventus ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
La Republica'nın iddiasına göre ise Juventus yönetimi, Cristiano Ronaldo'nun yerine Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland'ı transfer etme kararı aldı.