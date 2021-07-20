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Giriş Tarihi: 20.7.2021 13:25 Son Güncelleme: 20.7.2021 13:54

Barcelona ile Juventus arasında dev takas! Ronaldo ve Messi derken...

Barcelona ile Juventus arasında dev takas! Ronaldo ve Messi derken...

Avrupa devleri Barcelona ile Juventus, flaş bir takas transferi için görüşmelere başladı. İki takımın da büyük yıldızları Messi ve Ronaldo'nun gelecekleri konusunda belirsizlik sürerken geçen sezon yapılan Pjanic ve Arthur takasından sonra yeni bir takas hamlesi gündeme geldi.

Barcelona ile Juventus dev takas için görüşmelere başladı. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin geleceği belirsizliğini korurken iki takım da iki yıldız futbolcu için takas görüşmelerine başladı.

Barcelona, sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki yıldızı Lionel Messi için kaynak arayaışlarına başladı. Katalan ekibi, takımdaki bazı maliyetli oyuncuları göndermek istiyor.

La Liga'da yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Barcelona Juventus'un Arjantinli yıldız Paulo Dybala'ya gözünü dikti. Messi'nin ise bu transferden memnun olacağı belirtildi.

Juventus tarafında ise 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yeni sezonda takımda kalıp kalamayacağı belli değil.

36 yaşındaki yıldız futbolcu, Juventus yönetiminin soğuk tavırlarından ötürü transferine sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Siyah-beyazlı kulüp ise bir kaç tane yıldız transfer yapmak için Ronaldo'nun maaş yükünden kurtulmak istiyor. Ancak Ronaldo'nun 1 yıl kalan sözleşmesini de tamamlaması ihtimaller arasında.

Fransız L'Equipe'in haberine göre Barcelona ile Juventus, Antoine Griezmann ve Paulo Dybala takası için görüştüklerini iddia etti.

Yeni sezon Fransız yıldız Griezmann'ı göndermeye sıcak bakan Barcelona, en ciddi teklifi Juventus'tan aldığı ifade edildi.

Avrupa'nın iki devi geçen sezon da flaş bir takas yaptı. Pjanic Barcelona'nın yolunu tutarken Arthur ise Juventus'a transfer olmuştu. Juventus, ayrıca Brezilyalı orta saha için 12 milyon euro da ekstradan bonservis bedeli ödedi.

2 sezon önce Atletico Madrid'den 120 milyon euro bedelle transfer edilen Griezmann, geçen sezon Barcelona formasıyla 51 maçta 20 gol attı ve 13 asist kaydetti.

27 yaşındaki Paulo Dybala ise 2015'te Palermo'dan 40 milyon euro boonservis karşılığında Juventus'un yolunu tuttu.

Arjantinli yıldız, geçen sezon Torino ekibinde 26 maçta 5 gol atıp 3 asist yaptı.

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Barcelona ile Juventus arasında dev takas! Ronaldo ve Messi derken...
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