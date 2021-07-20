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Giriş Tarihi: 20.7.2021 21:35 Son Güncelleme: 20.7.2021 21:45

Son dakika: Fatih Terim’den PSV maçı için sürpriz karar! İşte Galatasaray’ın muhtemel 11’i…

Son dakika: Fatih Terim’den PSV maçı için sürpriz karar! İşte Galatasaray’ın muhtemel 11’i…

Son dakika haberi… Geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne 2. Ön eleme turundan başlamayı garantilemişti. Gruplara katılmak için 3 eleme turu oynayacak olan sarı-kırmızılılar, ilk eleme maçına PSV Eindhoven karşısında çıkıyor. Rakibini elemesi halinde 3. Ön eleme turuna geçecek olan Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarını ise garantilemiş olacak. Zorlu maç öncesi iki takımın muhtemel 11’leri de ortaya çıktı. Fatih Terim’in sahaya süreceği muhtemel 11 dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray, 21 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00 itibarıyla 2021-2022 sezonunun Avrupa macerasına başlıyor. İlk maç için Hollanda'ya giden sarı-kırmızılılar, zorlu maç için son hazırlıklarını tamamladı.

Önemli eksiklerle PSV Eindhoven karşısına çıkacak Galatasaray'ın toplamda 6 eksiği bulunuyor. Diagne, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Jimmy Durmaz ve Oğulcan Çağlayan'dan yoksun olan Galatasaray, hafif sakatlıkları bulunan Feghouli ve Falcao'yu kafileye kattı.

PSV maçı öncesinde basın toplantısına katılan Teknik Direktör Fatih Terim, rakibi iyi analiz ettiklerini söylerken, iki takımında eşit şansı olduğunu belirtti.

Hollanda ekibini geçmesi halinde Celtic veya Midtjylland takımlarından birisiyle 3. ön eleme maçında karşılaşacak Galatasaray, Avrupa Ligi'ni de garantilemiş olacak.

Karşılaşmanın oynayacağı PSV Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve açma germe hareketleriyle başladı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı.

Son antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli de katıldı. Öte yandan Fatih Terim, sakat futbolcuların son durumuyla alakalı kulüp doktoru Yener İnce'den bilgi aldı.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 9. maçını oynayacak.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Terim yönetiminde çıktığı 8 müsabakanın tümünü kazanmayı başardı.

MUHTEMEL 11'LER

PSV muhtemel 11'i: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Van Ginkel, Sangare; Madueke, Gotze, Vertessen; Zahavi

Galatasaray muhtemel 11'i: "Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer, Aytaç, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Babel, Mostafa Mohamed"

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Son dakika: Fatih Terim’den PSV maçı için sürpriz karar! İşte Galatasaray’ın muhtemel 11’i…
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