Son dakika: Fatih Terim’den PSV maçı için sürpriz karar! İşte Galatasaray’ın muhtemel 11’i…

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray, 21 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00 itibarıyla 2021-2022 sezonunun Avrupa macerasına başlıyor. İlk maç için Hollanda'ya giden sarı-kırmızılılar, zorlu maç için son hazırlıklarını tamamladı.
Önemli eksiklerle PSV Eindhoven karşısına çıkacak Galatasaray'ın toplamda 6 eksiği bulunuyor. Diagne, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Jimmy Durmaz ve Oğulcan Çağlayan'dan yoksun olan Galatasaray, hafif sakatlıkları bulunan Feghouli ve Falcao'yu kafileye kattı.
PSV maçı öncesinde basın toplantısına katılan Teknik Direktör Fatih Terim, rakibi iyi analiz ettiklerini söylerken, iki takımında eşit şansı olduğunu belirtti.
Hollanda ekibini geçmesi halinde Celtic veya Midtjylland takımlarından birisiyle 3. ön eleme maçında karşılaşacak Galatasaray, Avrupa Ligi'ni de garantilemiş olacak.
Karşılaşmanın oynayacağı PSV Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve açma germe hareketleriyle başladı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı.
Son antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli de katıldı. Öte yandan Fatih Terim, sakat futbolcuların son durumuyla alakalı kulüp doktoru Yener İnce'den bilgi aldı.
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 9. maçını oynayacak.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Terim yönetiminde çıktığı 8 müsabakanın tümünü kazanmayı başardı.
MUHTEMEL 11'LER
PSV muhtemel 11'i: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Van Ginkel, Sangare; Madueke, Gotze, Vertessen; Zahavi
Galatasaray muhtemel 11'i: "Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer, Aytaç, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Babel, Mostafa Mohamed"