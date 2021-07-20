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Giriş Tarihi: 20.7.2021 19:59 Son Güncelleme: 20.7.2021 20:07

Son dakika: Fatih Terim'den transfer açıklaması! "Pahalıya patlamasına izin vermeyeceğiz..."

Son dakika: Fatih Terim'den transfer açıklaması! Pahalıya patlamasına izin vermeyeceğiz...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak PSV maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Son günlerin en çok konuşulan transfer konularına değinen Fatih Terim, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle...

Başkanımız transferlerle ilgili gerekli açıklamaları yaptı. Kulübümüzün ortak akıl olarak belirlediği kriterleri göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. 23 kişi geldik ve bu arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli. En azından şu an transfer konusunu askıya almamız gerekiyor. Burada bulunan tüm oyunculara saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum.

Özellikle sosyal medyada taraftarımızın duygularının oynandığına inanıyoruz. Bundan açıkçası hiç hoşlanmıyoruz. Biz kendi bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Biz 3 sezonluk bir proje düşünüyoruz. Yakın süre içerisinde de nelerle karşılaşacağımızı hep beraber göreceğiz. Oyuncular, kulüpler, menajerler ve sosyal medya üzerinden bu yapılanların bize pahalıya patlamasına izin vermeyeceğiz.

Muhakkak ki eksik yerlerimiz var. Sonuçta biz Galatasaray'ız. Buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Feghouli, Falcao ve Babel bizim önemli oyuncularımız. Başkanımızın 4 oyuncuyla olan ekonomik işareti, oyuncularımızın Galatasaray'a verdiği hizmetlerle alakası yoktu.

Tarihi çok önemli olan bir takımla oynayacağımızı hatırlatmak isterim. Koridorlardan geçtiğinizde PSV'nin nasıl bir kulüp olduğunu anlayabiliyorsunuz. Avrupa'da çok benzeri olmayan bir takım diye düşünüyorum. Ön alan baskısını iyi yapan, zaman zaman 2-2-6 pozisyonuna gelen ciddi ve önemli bir rakiple oynayacağımız. Roger Schmidt, çok saygı duyduğum bir meslektaşım. Ben pek yüzde veren birisi değilim. Her maç öncesinde herkesin eşit şansı vardır.

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Son dakika: Fatih Terim'den transfer açıklaması! "Pahalıya patlamasına izin vermeyeceğiz..."
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