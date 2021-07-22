Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Rachid Ghezzal tepkisi! "Fiyat arttırmak çok çirkin..."

Son dakika haberi... Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren iki takım Galatasaray ve Beşiktaş, transfer çalışmalarında birden fazla aynı isme kancayı attı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyon kadrosundaki başrol oyuncularından birisi ve gündemin en çok konuşulan isimlerden olan Rachid Ghezzal, transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.