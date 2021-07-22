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Giriş Tarihi: 22.7.2021 22:23 Son Güncelleme: 22.7.2021 22:34

Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Rachid Ghezzal tepkisi! "Fiyat arttırmak çok çirkin..."

Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Rachid Ghezzal tepkisi! Fiyat arttırmak çok çirkin...

Son dakika haberi... Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Rachid Ghezzal, Beşiktaş ve Galatasaray arasında adeta bir transfer savaşına yol açtı. Yıldız oyuncunun menajerinin ikili oynadığı iddiaları, tepkileri arttırdı. Son kez İstanbul'a gelerek transfer görüşmeleri gerçekleştirecek olan oyuncunun menajeri Anoir Fazuli için Ahmet Nur Çebi çok sert tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberi... Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren iki takım Galatasaray ve Beşiktaş, transfer çalışmalarında birden fazla aynı isme kancayı attı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyon kadrosundaki başrol oyuncularından birisi ve gündemin en çok konuşulan isimlerden olan Rachid Ghezzal, transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Ghezzal'ı transfer etmek isteyen Beşiktaş ve Galatasaray, oyuncuya son tekliflerini iletti. Ghezzal'ın menajeri Fazuli, transfer görüşmeleri yapmak için son kez İstanbul'a gelecek ve iki kulübü birden dinleyecek.

Rachid Ghezzal'a, Beşiktaş'tan daha yüksek bir teklif sunan Galatasaray, oyuncunun son kez Beşiktaş'la görüşmesini bekliyor. Beşiktaş ise yaptığı 3 yıllık kontrat, bonuslar ve 2.2 milyon euro'luk teklifini arttırmadan yeniden sunacak.

Cezayirli oyuncunun iki takım arasında teklif yapması beklenirken, transferin gelecek hafta belli olması bekleniyor.

A Spor canlı yayınına bağlanan Sercan Dikme, Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin Rachid Ghezzal için yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

Sercan Dikme'nin sözleri şöyle...

"Ghezzal'ın menajerinin hafta sonu İstanbul'a gelmesini bekliyoruz, bu ziyaretin son ziyaret olacak. Beşiktaş, son teklifini 1 TL bile arttırmadan yeniden iletecek."

"Ahmet Nur Çebi, yönetici arkadaşlarıyla Ghezzal için görüşme gerçekleştirdi. Çebi, "Anlaşmamıza rağmen rakibi kullanarak iki kez fiyat arttırmalarını çok çirkin buluyorum." Bu cümlenin muhatabı, Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli."

Ahmet Nur Çebi, Ghezzal için yöneticileriyle görüştü! "Çok çirkin..."

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Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Rachid Ghezzal tepkisi! "Fiyat arttırmak çok çirkin..."
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