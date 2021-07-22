Ahmet Nur Çebi, Ghezzal için yöneticileriyle görüştü! "Çok çirkin..."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rachid Ghezzal'ın transferi için yönetici arkadaşlarıyla görüştü. Çebi, gerçekleştirilen görüşmede şu ifadeleri kullandı: "Anlaşmamıza rağmen rakibi kullanarak iki kez fiyat arttırmalarını çok çirkin buluyorum."