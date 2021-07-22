Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, PSV Eindhoven karşısında alınan 5-1'lik yenilgi sonrası çarpıcı ifadeler kullandı. "Şok oldum!" diyen Hollandalı oyuncu, rövanş maçı öncesi de teknik direktör Fatih Terim'e çağrıda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV Eindhoven'e 5-1 yenilmesi Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı.
Sarı-Kırmızılılar, henüz ilk dakikada Fernando Muslera'nın büyük hatasıyla maça adeta 1-0 geride başlamıştı.
Gelen ikinci golün ardından pes etmeyen Galatasaray, 42'de Emre Kılınç'ın kafasıyla devreye 2-1'lik umutla gitmişti.
TUR MUCİZELERE KALDI
Ancak Sarı-Kırmızılılar ikinci yarıda gelen 3 gole engel olamayarak sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.
Galatasaray aldığı bu farklı mağlubiyetle 28 Temmuz'da oynanacak rövanş öncesi tur şansını mucizelere bırakmıştı.
HEDEFTE FATİH TERİM VE YÖNETİM VAR
Türk futbol kamuoyu ortaya konan futbol ve üçlü savunma tercihi sebebiyle teknik direktör Fatih Terim'i eleştirdi.
Galatasaray taraftarları ise transferlerin bu maça yetiştirilmemesi sebebiyle yönetime tepki gösterdi.
SNEIJDER'DEN GALATASARAY YORUMU: ŞOK OLDUM
Galatasaray'ın PSV karşısında uğradığı hezimeti eski yıldızı Wesley Sneijder de yorumladı.
Efsane oyuncu, "Şok oldum. Bu futbol Galatasaray'a yakışmıyor. Gerçekten bir şeylerin değişmesi gerekiyor.
Çünkü bu durum hiç iyi değil. Oyuncular daha çok sorumluluk almalıydı. Bu, Galatasaray ismine yakışmayan bir görüntü.
PSV'yi 5-1'lik galibiyetten sonra Türkiye'de endişelendirmek için bu hafta çok şey yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
SNEIJDER: TEKRAR GALATASARAY'A DÖNECEĞİM
Wesley Sneijder, PSV maçı öncesi Galatasaray takımını ziyaret etmiş ve "Yıllar sonra buraya gelmek, eski dostlarımı görmek, hocamı görmek çok güzel oldu. Burada çok güzel başarılar elde ettik" şeklinde konuşmuştu.
Taraftara da mesaj gönderen Sneijder, "Galatasaray taraftarını çok seviyorum ve kalbimde inanılmaz farklı bir yerleri var. Ümit ediyorum ki tekrardan Galatasaray'a döneceğim" açıklamasını yapmıştı.