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Giriş Tarihi: 22.7.2021 11:37 Son Güncelleme: 22.7.2021 11:39

Son dakika: Sneijder'den PSV maçı sonrası çarpıcı Galatasaray sözleri! "Şok oldum!"

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Sneijder'den PSV maçı sonrası çarpıcı Galatasaray sözleri! Şok oldum!

Son dakika haberi... Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, PSV Eindhoven karşısında alınan 5-1'lik yenilgi sonrası çarpıcı ifadeler kullandı. "Şok oldum!" diyen Hollandalı oyuncu, rövanş maçı öncesi de teknik direktör Fatih Terim'e çağrıda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, PSV Eindhoven karşısında alınan 5-1'lik yenilgi sonrası çarpıcı ifadeler kullandı. "Şok oldum!" diyen Hollandalı oyuncu, rövanş maçı öncesi de teknik direktör Fatih Terim'e çağrıda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Sneijder'den PSV maçı sonrası çarpıcı Galatasaray sözleri! Şok oldum!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV Eindhoven'e 5-1 yenilmesi Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı.

Son dakika: Sneijder'den PSV maçı sonrası çarpıcı Galatasaray sözleri! Şok oldum!

Sarı-Kırmızılılar, henüz ilk dakikada Fernando Muslera'nın büyük hatasıyla maça adeta 1-0 geride başlamıştı.

Son dakika: Sneijder'den PSV maçı sonrası çarpıcı Galatasaray sözleri! Şok oldum!

Gelen ikinci golün ardından pes etmeyen Galatasaray, 42'de Emre Kılınç'ın kafasıyla devreye 2-1'lik umutla gitmişti.

Son dakika: Sneijder'den PSV maçı sonrası çarpıcı Galatasaray sözleri! Şok oldum!

TUR MUCİZELERE KALDI

Ancak Sarı-Kırmızılılar ikinci yarıda gelen 3 gole engel olamayarak sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

Son dakika: Sneijder'den PSV maçı sonrası çarpıcı Galatasaray sözleri! Şok oldum!

Galatasaray aldığı bu farklı mağlubiyetle 28 Temmuz'da oynanacak rövanş öncesi tur şansını mucizelere bırakmıştı.

Son dakika: Sneijder'den PSV maçı sonrası çarpıcı Galatasaray sözleri! Şok oldum!

HEDEFTE FATİH TERİM VE YÖNETİM VAR

Türk futbol kamuoyu ortaya konan futbol ve üçlü savunma tercihi sebebiyle teknik direktör Fatih Terim'i eleştirdi.

Son dakika: Sneijder'den PSV maçı sonrası çarpıcı Galatasaray sözleri! Şok oldum!

Galatasaray taraftarları ise transferlerin bu maça yetiştirilmemesi sebebiyle yönetime tepki gösterdi.

Son dakika: Sneijder'den PSV maçı sonrası çarpıcı Galatasaray sözleri! Şok oldum!

SNEIJDER'DEN GALATASARAY YORUMU: ŞOK OLDUM

Galatasaray'ın PSV karşısında uğradığı hezimeti eski yıldızı Wesley Sneijder de yorumladı.

Son dakika: Sneijder'den PSV maçı sonrası çarpıcı Galatasaray sözleri! Şok oldum!

Efsane oyuncu, "Şok oldum. Bu futbol Galatasaray'a yakışmıyor. Gerçekten bir şeylerin değişmesi gerekiyor.

Son dakika: Sneijder'den PSV maçı sonrası çarpıcı Galatasaray sözleri! Şok oldum!

Çünkü bu durum hiç iyi değil. Oyuncular daha çok sorumluluk almalıydı. Bu, Galatasaray ismine yakışmayan bir görüntü.

Son dakika: Sneijder'den PSV maçı sonrası çarpıcı Galatasaray sözleri! Şok oldum!

PSV'yi 5-1'lik galibiyetten sonra Türkiye'de endişelendirmek için bu hafta çok şey yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sneijder'den PSV maçı sonrası çarpıcı Galatasaray sözleri! Şok oldum!

SNEIJDER: TEKRAR GALATASARAY'A DÖNECEĞİM

Wesley Sneijder, PSV maçı öncesi Galatasaray takımını ziyaret etmiş ve "Yıllar sonra buraya gelmek, eski dostlarımı görmek, hocamı görmek çok güzel oldu. Burada çok güzel başarılar elde ettik" şeklinde konuşmuştu.

Son dakika: Sneijder'den PSV maçı sonrası çarpıcı Galatasaray sözleri! Şok oldum!

Taraftara da mesaj gönderen Sneijder, "Galatasaray taraftarını çok seviyorum ve kalbimde inanılmaz farklı bir yerleri var. Ümit ediyorum ki tekrardan Galatasaray'a döneceğim" açıklamasını yapmıştı.

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Son dakika: Sneijder'den PSV maçı sonrası çarpıcı Galatasaray sözleri! "Şok oldum!"
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