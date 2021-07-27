Son Dakika: Galatasaray'da stopere yerli takviye! Mert Çetin transferinde gelişme...

Patrick Van Aanholt, Sacha Boey ve Cicaldau transferi sonrası yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, stopere yerli takviye yapmak için 4 koldan saldırıyor. Luyindama'dan memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, ilk 11 düzeyinde yerli savunmacı transferi istiyor.
G.SARAY ROMA İLE İLETİŞİME GEÇTİ
Ozan Kabak ve Kaan Ayhan'daki mali sıkıntılar yüzünden sarı-kırmızılı kulüp, bir başka milli stoper Mert Çetin'i gündemine aldı. Mert'in bonservisine sahip olan Roma ile iletişime geçildi.
ROMA TRANSFER İÇİN ŞART KOYDU: "VERONA'YI İKNA ETMELİSİNİZ"
24 yaşındaki stoperini geçen yaz 2 sezonluğuna Verona'ya kiralayan Roma cephesi, "Biz bu anlaşmayı bozarsak Verona'ya tazminat ödemek durumunda kalırız.
Mert Çetin'i kiralamak için Verona'yı ikna etmelisiniz'' mesajını iletti. Verona'da geçen sezon sadece 7 maçta forma giyen Mert, EURO 2020 aday kadrosunda kendisine yer bulamamıştı.
Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen 1997 doğumlu 1.89 metre boyundaki savunmacı, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
GALATASARAY MORUTAN'IN PEŞİNDE
Yıllık ücretleri ile birlikte 15 milyon euroluk Rachid Ghezzal transferinden Fatih Terim'in isteği ile çekilen Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın peşinde. Steaua Bükreş, sağ kanatta da oynayabilen on numara için 15 milyon Euro isterken, sarı-kırmızılılar, Ghezzal'a ayırdığı bütçeyle işi bitirmeyi planlıyor.
8 milyon Euro bonservisi göze alan Aslan, 5 yıllık imza attıracağı Rumen oyuncuyu yüksek bir bedelle satacağına inanıyor.
SACHA BOEY İLE 4 YILLIK ANLAŞMA!
Galatasaray, yeni sağ beki Fransız genç oyuncu Sacha Boey'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fransız sağ bek oyuncusu, kariyerinde toplam 47 maça çıktı. Henüz 20 yaşındaki genç oyuncunun 1 gol ve 3 asisti bulunuyor.