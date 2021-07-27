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Giriş Tarihi: 27.7.2021 23:20 Son Güncelleme: 27.7.2021 23:21

Henry Onyekuru'nun yeni adresi belli oluyor! Olympiakos transferde ısrarcı...

Henry Onyekuru'nun yeni adresi belli oluyor! Olympiakos transferde ısrarcı...

Galatasaray'da üç farklı sezonda kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, son olarak geçtiğimiz sezonun devre arasında yeniden kiralanmıştı. Sarı-kırmızılılardaki son sezonunda beklenen performansı gösteremeyen Nijeryalı oyuncu, yeniden kulübü Monaco'ya döndü. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Onyekuru'yla geçmiş dönemde de ilgilenen Olympiakos, ısrarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın sevilen isimlerinden olan Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte yeniden kiralanmıştı. Ancak Galatasaray'da geçirdiği son yarım sezonunda beklenen performansı gösteremeyen Onyekuru'nun opsiyonu kullanılmadı.

Gelecek sezon yabancı sınırının uygulanacak olmasının da etkisiyle bu transferi askıya alan Galatasaray, Henry Onyekuru'nun yerine Kerem Aktürkoğlu'na o bölgede şans vermeyi planlıyor.

Monaco'nun kadroda düşünmediği Nijeryalı kanat oyuncusu için Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'un ciddi ilgisi bulunuyor. Fransız basınında yer alan haberlerde, Monaco ile görüşmelerini sürdüren Olympiakos ilk teklifini iletti.

Fransız ekibiyle pazarlıklara başlayan Olympiakos, ilk olarak 5 milyon Euro teklifte bulundu. Olympiakos'un bu teklifini değerlendirmeye alan Monaco'nun yakın zamanda karar vermesi bekleniyor.

İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğünü belirten Fransız basını, Onyekuru'nun büyük ihtimalle Olympiakos forması giyeceğini yazdı.

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Henry Onyekuru'nun yeni adresi belli oluyor! Olympiakos transferde ısrarcı...
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