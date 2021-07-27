Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de yine yeniden Aaron Boupendza! Ali Koç devreye girdi transfer için aradılar...
Giriş Tarihi: 27.7.2021 08:40 Son Güncelleme: 27.7.2021 09:04

Son dakika: Fenerbahçe'de yine yeniden Aaron Boupendza! Ali Koç devreye girdi transfer için aradılar...

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe'de yine yeniden Aaron Boupendza! Ali Koç devreye girdi transfer için aradılar...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler bu sezon gol yollarında sıkıntı çekmemek için garanti bir forvet arıyor. Geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Boupendza'nın ismi yeniden gündeme geldi! Boupendza da İstanbul'da oynamaya sıcak bakıyor. Transferin önünde bir engel var. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Geçen sezon Samatta, Thiam ve Cisse'den oluşan hücum üçlüsüyle başarıya ulaşamayan Fenerbahçe, Gabonlu golcü Aaron Boupendza ile ilgileniyor. Boupendza ile Fenerbahçe arasındaki flört geçen sezonun devre arasında başlamıştı. Sarı lacivertliler Boupendza için yeniden devreye girdi.

Son dakika: Fenerbahçe'de yine yeniden Aaron Boupendza! Ali Koç devreye girdi transfer için aradılar...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DEN BOUPENDZA ATAĞI! TEK ENGEL...

Fenerbahçe transferde şimdiye dek sadece Serdar Dursun ve Caulker'a imza attırdı. Sarı lacivertlilerde Vitor Pereira, net bir 9 numara transferi istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da daha önce yaptığı açıklamalarda forvet transferi yapacaklarını ifade etmişti.

Son dakika: Fenerbahçe'de yine yeniden Aaron Boupendza! Ali Koç devreye girdi transfer için aradılar...

KONUMUNU 'FENERBAHÇE' YAPMIŞTI!

Gabonlu golcü Aaron Boupendza, geçtiğimiz günlerde Instagram'dan bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın konumuna 'Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri' yazan Boupendza'nın bu hareketi, sarı lacivertlilere bir mesaj olarak değerlendirildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de yine yeniden Aaron Boupendza! Ali Koç devreye girdi transfer için aradılar...

Fenerbahçe transferde sessizliğini korurken, sarı-lacivertliler için her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Son olarak Hatayspor'un Gabonlu yıldızı Aaron Boupendza'nın sosyal medyada idman fotoğrafı paylaşırken konum olarak Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ni yazması dedikoduları alevlendirdi.

Son dakika: Fenerbahçe'de yine yeniden Aaron Boupendza! Ali Koç devreye girdi transfer için aradılar...

Sarı-lacivertlilerin istediği 24 yaşındaki golcünün de gelmeye gönüllü olduğu bilinirken, bu hamle transferde yeni gelişmelerin yaşandığı yorumlarını beraberinde getirdi.

Son dakika: Fenerbahçe'de yine yeniden Aaron Boupendza! Ali Koç devreye girdi transfer için aradılar...

SON DAKİKA: HATAYSPOR BOUPENDZA İÇİN 12 MİLYON EURO İSTİYOR!

Ancak geçen sezonun gol kralının transferinin önünde ciddi bir engel var.

Son dakika: Fenerbahçe'de yine yeniden Aaron Boupendza! Ali Koç devreye girdi transfer için aradılar...

Kanarya'nın henüz elden çıkaramadığı oyuncular nedeniyle transfer yapamadığı ve 7-8 milyon Euro'luk bir bütçe açılımı olmadan yeni bir imzanın da imkânsız olduğu ifade edildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de yine yeniden Aaron Boupendza! Ali Koç devreye girdi transfer için aradılar...

Hatayspor cephesine de "Bütçe açılırsa ilgilenebiliriz" notu iletildi. Hatayspor'un 12 milyon Euro fiyat biçtiği Boupendza ile Celtic ve Sassuolo da ilgileniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de yine yeniden Aaron Boupendza! Ali Koç devreye girdi transfer için aradılar...

TRANSFER İÇİN ARADILAR!

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Boupendza hakkında konuştu.

Son dakika: Fenerbahçe'de yine yeniden Aaron Boupendza! Ali Koç devreye girdi transfer için aradılar...

Oyuncuyu isteyen çok kulüp olduğunu kaydeden Erdoğan, "İsim vermek istemiyorum ama bazı kulüplerin teknik direktörleri beni arayarak, özellikle Boupendza'nın karakteri hakkında bilgi aldı.

Son dakika: Fenerbahçe'de yine yeniden Aaron Boupendza! Ali Koç devreye girdi transfer için aradılar...

Bizi memnun edecek teklif gelirse Boupendza'yı satacağız. Gidişine de hazırlıklıyız" dedi.

Son dakika: Fenerbahçe'de yine yeniden Aaron Boupendza! Ali Koç devreye girdi transfer için aradılar...

SAMATTA KORKUTTU!

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, maçın 23. dakikasında sakatlanarak yerini Serdar Dursun'a bıraktı. 28 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu, bugün yapılacak kontrol sonrası belli olacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de yine yeniden Aaron Boupendza! Ali Koç devreye girdi transfer için aradılar...

Öte yandan Mesut Özil rahatsızlığı, Serdar Aziz de sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemedi.

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Son dakika: Fenerbahçe'de yine yeniden Aaron Boupendza! Ali Koç devreye girdi transfer için aradılar...
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