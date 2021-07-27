Son dakika: Fenerbahçe'de yine yeniden Aaron Boupendza! Ali Koç devreye girdi transfer için aradılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Geçen sezon Samatta, Thiam ve Cisse'den oluşan hücum üçlüsüyle başarıya ulaşamayan Fenerbahçe, Gabonlu golcü Aaron Boupendza ile ilgileniyor. Boupendza ile Fenerbahçe arasındaki flört geçen sezonun devre arasında başlamıştı. Sarı lacivertliler Boupendza için yeniden devreye girdi.
SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DEN BOUPENDZA ATAĞI! TEK ENGEL...
Fenerbahçe transferde şimdiye dek sadece Serdar Dursun ve Caulker'a imza attırdı. Sarı lacivertlilerde Vitor Pereira, net bir 9 numara transferi istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da daha önce yaptığı açıklamalarda forvet transferi yapacaklarını ifade etmişti.
KONUMUNU 'FENERBAHÇE' YAPMIŞTI!
Gabonlu golcü Aaron Boupendza, geçtiğimiz günlerde Instagram'dan bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın konumuna 'Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri' yazan Boupendza'nın bu hareketi, sarı lacivertlilere bir mesaj olarak değerlendirildi.
Fenerbahçe transferde sessizliğini korurken, sarı-lacivertliler için her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Son olarak Hatayspor'un Gabonlu yıldızı Aaron Boupendza'nın sosyal medyada idman fotoğrafı paylaşırken konum olarak Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ni yazması dedikoduları alevlendirdi.
Sarı-lacivertlilerin istediği 24 yaşındaki golcünün de gelmeye gönüllü olduğu bilinirken, bu hamle transferde yeni gelişmelerin yaşandığı yorumlarını beraberinde getirdi.
SON DAKİKA: HATAYSPOR BOUPENDZA İÇİN 12 MİLYON EURO İSTİYOR!
Ancak geçen sezonun gol kralının transferinin önünde ciddi bir engel var.
Kanarya'nın henüz elden çıkaramadığı oyuncular nedeniyle transfer yapamadığı ve 7-8 milyon Euro'luk bir bütçe açılımı olmadan yeni bir imzanın da imkânsız olduğu ifade edildi.
Hatayspor cephesine de "Bütçe açılırsa ilgilenebiliriz" notu iletildi. Hatayspor'un 12 milyon Euro fiyat biçtiği Boupendza ile Celtic ve Sassuolo da ilgileniyor.
TRANSFER İÇİN ARADILAR!
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Boupendza hakkında konuştu.
Oyuncuyu isteyen çok kulüp olduğunu kaydeden Erdoğan, "İsim vermek istemiyorum ama bazı kulüplerin teknik direktörleri beni arayarak, özellikle Boupendza'nın karakteri hakkında bilgi aldı.
Bizi memnun edecek teklif gelirse Boupendza'yı satacağız. Gidişine de hazırlıklıyız" dedi.
SAMATTA KORKUTTU!
Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, maçın 23. dakikasında sakatlanarak yerini Serdar Dursun'a bıraktı. 28 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu, bugün yapılacak kontrol sonrası belli olacak.
Öte yandan Mesut Özil rahatsızlığı, Serdar Aziz de sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemedi.