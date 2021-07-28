Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon gol yollarında sıkıntı çekmemek için Sörloth ve Vedat Muriqi'i liste başı yapan Fenerbahçe'de geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan Hataysporlu Aaron Boupendza'nın ismi de yeniden gündeme geldi! Boupendza transferinde yaşanan son gelişmeler canlı yayında açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon gol yollarında sıkıntı çekmemek için Sörloth ve Vedat Muriqi'i liste başı yapan Fenerbahçe'de geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan Hataysporlu Aaron Boupendza'nın ismi de yeniden gündeme geldi! Boupendza transferinde yaşanan son gelişmeler canlı yayında açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...