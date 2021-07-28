Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de Boupendza transferinde sıcak gelişme! Canlı yayında açıkladı
Giriş Tarihi: 28.7.2021 09:23 Son Güncelleme: 28.7.2021 09:30

Son dakika: Fenerbahçe'de Boupendza transferinde sıcak gelişme! Canlı yayında açıkladı

Son dakika: Fenerbahçe'de Boupendza transferinde sıcak gelişme! Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon gol yollarında sıkıntı çekmemek için Sörloth ve Vedat Muriqi'i liste başı yapan Fenerbahçe'de geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan Hataysporlu Aaron Boupendza'nın ismi de yeniden gündeme geldi! Boupendza transferinde yaşanan son gelişmeler canlı yayında açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon gol yollarında sıkıntı çekmemek için Sörloth ve Vedat Muriqi'i liste başı yapan Fenerbahçe'de geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan Hataysporlu Aaron Boupendza'nın ismi de yeniden gündeme geldi! Boupendza transferinde yaşanan son gelişmeler canlı yayında açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'de Boupendza transferinde sıcak gelişme! Canlı yayında açıkladı

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de Boupendza transferinde sıcak gelişme! Canlı yayında açıkladı

Transfer döneminde görüşmelerini sessiz sedasız yapan Sarı-lacivertliler, Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı kadrosuna katmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Boupendza transferinde sıcak gelişme! Canlı yayında açıkladı

Kadrosunda 17 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'nin önceliği takımda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmak...

Son dakika: Fenerbahçe'de Boupendza transferinde sıcak gelişme! Canlı yayında açıkladı

Vitor Pereira bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde verdiği kararla Kemal Ademi, Mame Thiam, Sadık Çiftpınar ve Oğuz Kağan Güçtekin'i kadro dışı bırakmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Boupendza transferinde sıcak gelişme! Canlı yayında açıkladı

Sarı-Lacivertliler'in forvet bölgesine önemli bir transfer yapmak istediği biliniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de Boupendza transferinde sıcak gelişme! Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe'nin listesinde Alexander Sörloth, Vedat Muriqi, Aaron Boupendza gibi isimler var.

Son dakika: Fenerbahçe'de Boupendza transferinde sıcak gelişme! Canlı yayında açıkladı

Kadrosunu iyi bir golcüyle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, geçen sezon Hatayspor'da gol kralı olan Boupendza ile yakından ilgileniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de Boupendza transferinde sıcak gelişme! Canlı yayında açıkladı

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Aaron Boupendza transferi konusunda aldığı son duyumları paylaştı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Boupendza transferinde sıcak gelişme! Canlı yayında açıkladı

Sarıdağ, "Fenerbahçe'nin Boupendza transferinde sona yaklaştığını ve oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmek istediğini duydum. Olur, olmaz o ayrı ama iyi bir kaynaktan duydum" dedi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Boupendza transferinde sıcak gelişme! Canlı yayında açıkladı

Hatayspor, Boupendza için geçen sezonun devre arasında 8 milyon Euro bedelle Krasnodar ile anlaşmaya varmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Boupendza transferinde sıcak gelişme! Canlı yayında açıkladı

Ancak Gabonlu yıldız sözleşme şartlarında anlaşamayınca Hatayspor'da kalmak istemiş ve transfer gerçekleşmemişti.

Son dakika: Fenerbahçe'de Boupendza transferinde sıcak gelişme! Canlı yayında açıkladı

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Boupendza, Hatayspor'dan büyük bir futbolcu değil. Satılacaksa bizim çıkarlarımız uygun şartlarda satılır" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Boupendza transferinde sıcak gelişme! Canlı yayında açıkladı

Boupendza'nın ismi transferde Atalanta, Celtic, Fiorentina ve Watford takımları ile de anılmıştı.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Boupendza transferinde sıcak gelişme! Canlı yayında açıkladı
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