Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon gol yollarında sıkıntı çekmemek için Sörloth ve Vedat Muriqi'i liste başı yapan Fenerbahçe'de geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan Hataysporlu Aaron Boupendza'nın ismi de yeniden gündeme geldi! Boupendza transferinde yaşanan son gelişmeler canlı yayında açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...
Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Transfer döneminde görüşmelerini sessiz sedasız yapan Sarı-lacivertliler, Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı kadrosuna katmıştı.
Kadrosunda 17 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'nin önceliği takımda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmak...
Vitor Pereira bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde verdiği kararla Kemal Ademi, Mame Thiam, Sadık Çiftpınar ve Oğuz Kağan Güçtekin'i kadro dışı bırakmıştı.
Sarı-Lacivertliler'in forvet bölgesine önemli bir transfer yapmak istediği biliniyor.
Kadrosunu iyi bir golcüyle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, geçen sezon Hatayspor'da gol kralı olan Boupendza ile yakından ilgileniyor.
Sarıdağ, "Fenerbahçe'nin Boupendza transferinde sona yaklaştığını ve oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmek istediğini duydum. Olur, olmaz o ayrı ama iyi bir kaynaktan duydum" dedi.
Hatayspor, Boupendza için geçen sezonun devre arasında 8 milyon Euro bedelle Krasnodar ile anlaşmaya varmıştı.
Ancak Gabonlu yıldız sözleşme şartlarında anlaşamayınca Hatayspor'da kalmak istemiş ve transfer gerçekleşmemişti.
Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Boupendza, Hatayspor'dan büyük bir futbolcu değil. Satılacaksa bizim çıkarlarımız uygun şartlarda satılır" ifadelerini kullanmıştı.
Boupendza'nın ismi transferde Atalanta, Celtic, Fiorentina ve Watford takımları ile de anılmıştı.