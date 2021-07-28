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Giriş Tarihi: 28.7.2021 07:00

Son dakika: Vitor Pereira yönetimden ısrarla istedi! Fenerbahçe Cedric Soares için masada...

Son dakika: Vitor Pereira yönetimden ısrarla istedi! Fenerbahçe Cedric Soares için masada...

Son dakika haberi... Yeni sezon hazırlıklarını yeni hocası Vitor Pereira ile sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon oldukça yoğun geçirdiği transfer dönemine göre bu yıl sessiz bir transfer süreci geçiren sarı-lacivertliler, forvet ve sağ bek için net bir takviye yapmak istiyor. Golcü konusunda Boupendza'ya ilgisi bulunan Fenerbahçe'de, Vitor Pereira'nın sağ bek bölgesine istediği isim belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe, Vitor Pereira ile şampiyonluğa konsantre olmuş halde. Transfer dönemini sessiz geçiren sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kurulan kadronun temel taşlarıyla yola devam edecek.

Forvet ve sağ bek transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Kanarya, şu ana kadar yalnızca Serdar Dursun ve Caulker'ı kadrosuna kattı. Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın sağ bek bölgesine istediği isim ortaya çıktı.

PREMİR LİG'DEN GELİYOR

Harcama limitleri nedeniyle eli kolu bağlı olan sarı-lacivertliler, mutlaka takviye yapılması gereken bölge olarak ise sağ beki belirledi. Kanarya, teknik direktör Vitor Pereira'nın önerisiyle Portekizli oyuncu Cedric Soares'e yöneldi.

Pereira'nın sarı-lacivertlilerde kurmayı planladığı yeni sistemin ön plana çıkan isimlerinden birisi olması beklenen Cedric Soares, deneyimli teknik adamın yönetimden transferini bitirmesi istediği isimler arasına girdi.

Arsenal'in geçen sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı 29 yaşındaki oyuncu, kulübünde forma şansı bulamadığı için ayrılığa sıcak bakıyor.

2 MİLYON EURO MAAŞ

Değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen Soares için yönetim, planını da belirledi. Arsenal'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak ve oyuncuya da 2 milyon Euro maaş önerilecek.

Hem sağ bekte görev yapabilen hem de 3-4-3'ün sağında oynayabilen yıldız futbolcuyla da kısa süre içinde temas kurulacak.

Arsenal ile sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Cedric, daha önce Sporting, Southampton ve İnter formaları da giydi. Portekiz Milli Takımı'nın formasını da giyen Soares, geçen sezon Arsenal'de 10 lig maçına çıkarken, 1 asist kaydetti.

TARAFTAR ÖNÜNDE İLK SINAV BUGÜN

Topuk Yaylası'nda Rumen Csikszereda'yı 2-0, Can Bartu Tesisleri'nde Kasımpaşa'yı 4-1 ve Ankara'da G.Birliği'ni 4-0 yenen F.Bahçe, bugün Hollanda'dan PEC Zwolle ile karşılaşacak.

Ülker Stadı bakımda olduğundan Olimpiyat Stadı'nda 19.00'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan ekranlara gelecek. Taraftara açık olan maçın biletleri 80 TL'den satılıyor.

Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle iki gündür idmana çıkmayan Mesut Özil dün sahadaydı. Sakatlıkları geçen Sinan Gümüş ve Serdar Aziz de antrenmanlara başladı. Önceki gün maçta sakatlanan Samatta 1-2 gün salonda çalışacak.

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