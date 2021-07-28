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Giriş Tarihi: 28.7.2021 07:00

Valentin Rosier, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Valentin Rosier, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer yarışına girdiği Valentin Rosier, siyah-beyazlı ekip için İstanbul'a geliyor. Beşiktaş formasını yeni sezonda da giymek için gelen tüm teklifleri reddeden Rosier'in transferinde tüm prosedürler tamamlandı. Genç sağ bek, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ın ilk 11'inde başrol oyuncularından birisi olan Valentin Rosier, sezonun sona ermesiyle birlikte kulübü Sporting Lisbon'a geri dönmüştü.

Portekizli sağ bek oyuncusu, Galatasaray'dan gelen tüm teklifleri Beşiktaş'ta oynama isteğiyle reddetmişti. Siyah-beyazlı formaya kavuşacak olan Rosier, imza için İstanbul'a geliyor.

Beşiktaş'ın uzun süre önce anlaşmaya vardığı Valentin Rosier'in transferinde beklenen süreç tamamlandı. Siyah-beyazlı ekip, Sporting ile evrak prosedürlerini tamamladı. Sözleşmeler karşılıklı imza için kulüplere gönderildi.

24 yaşındaki Fransız futbolcunun bugün Portekiz'den İstanbul'a gelerek kendisini 4 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan imzayı atması bekleniyor. Kartal, başarılı sağ bek için 300 bin Euro kiralama ücreti ödeyecek.

Sezon sonunda ise 4.5 milyon Euro'luk satın alma maddesi otomatik devreye girecek. Rosier, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 350 bin Euro kazanacak.

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Valentin Rosier, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
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