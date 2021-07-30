Son dakika: İtalyan medyasından Hakan Çalhanoğlu'na övgü: Inter kariyerine fırtına gibi başladı! Tek rakibi Messi...

Son dakika haberi.. İtalya Serie A'da Milan'dan son şampiyon Inter'e transfer olan 27 yaşındaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter kariyerine fırtına gibi başladı. Crotone ile oynanan ve Inter'in 6-0 kazandığı hazırlık maçında 1 gol ve 3 asistle oynayan Hakan, peformansıyla hocası Simone Inzaghi'nin gözüne girdi.