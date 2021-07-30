Son dakika: İtalyan medyasından Hakan Çalhanoğlu'na övgü: Inter kariyerine fırtına gibi başladı! Tek rakibi Messi...

Son dakika haberi.. İtalya Serie A'da Milan'dan son şampiyon Inter'e transfer olan 27 yaşındaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter kariyerine fırtına gibi başladı. Crotone ile oynanan ve Inter'in 6-0 kazandığı hazırlık maçında 1 gol ve 3 asistle oynayan Hakan, peformansıyla hocası Simone Inzaghi'nin gözüne girdi.
İtalyan devi Milan'dan ezeli rakip Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, yeni takımıyla çıktığı ilk hazırlık maçında göz doldurdu. Milli futbolcu, Crotone ile oynanan hazırlık maçında 1 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. İtalyan medyası Hakan Çalhanoğlu'nun performansını manşetlere taşıdı.
27 yaşındaki yıldız orta saha, geçen sezonun sonunda Milan ile sözleşmesi bittikten sonra bir diğer Milano ekibi Inter'e imzayı attı.
Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Milan formasıyla çıktığı 43 maçta 9 gol attı ve 12 asist kaydetti.
Yeni takımıyla oynadığı ilk hazırlık maçında milli futbolcu, sergilediği performansla takımın vazgeçilmezi olacağının sinyallerini verdi.
ERIKSEN'İN YERİNİ ALACAK!
Hakan Çalhanoğlu takımda EURO 2020'de kalp krizi geçiren Christian Eriksen'in yerini alacak.
INZAGHI'NIN GÖZÜNE GİRDİ!
Inter'in Crotone ile oynadığı hazırlık maçında büyük beğeni alan Hakan Çalhanoğlu'nun üçüncü bölgede Romelu Lukaku ve Lautaro Martinez'e yapacağı asistlere güvenen Inzaghi, milli futbolcuya hücumda büyük sorumluluklar verecek.
ŞUT PASINDA SERIE A'NIN EN İYİLERİNDEN!
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Serie A'ya ilk geldiği 017-2018 sezonundan bu yana Hakan, şut pası konusunda sadece Luis Alberto, Papu Gomez ve Rodrigo De Paul'un gerisinde kaldı.
Milli futbolcu, gelecek sezon Inter'in en önemli silahlarından biri olması beklenirken, yıldız oyuncunun duran top tehdidi de dikkatleri çekiyor.
TEK RAKİBİ MESSI!
Hamburg forması giydiği 2013-2014 sezonundan bu yana frikikten 14 gol atan Hakan Çalhanoğlu'nu bu süre zarfında beş büyük ligde geçebilen tek oyuncu Lionel Messi oldu. Arjantinli yıldız, aynı tarihten itibaren yaklaşık 50 frikik golü kaydetti.
Simone Inzaghi'nin 3-5-2'de iki hücum oyuncusunun arkasında oynatmayı planladığı Hakan, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 33 Serie A maçında 4 gol ve 9 asistle oynamıştı.