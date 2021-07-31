Son dakika: Beşiktaş Brezilyalı yıldız Alex Teixeira ile anlaşmaya vardı! İşte maaşı ve anlaşma detayları...

SABAH.COM.TR ÖZEL... Beşiktaş'tan son dakika transfer haberi! Şampiyonlar Ligi için üst düzey bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlılar uzun süredir transferi için uğraştığı Alex Teixeira ile anlaşma sağladı. Dubai takımlarıyla anlaşamayan Alex Teixeira, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. İşte sözleşmenin detayları...
SON DAKİKA: ALEX TEİXEİRA BEŞİKTAŞ'TA! İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI...
Beşiktaş bu transfer için Brezilyalı oyuncuya 2.3 milyon Euro maaş verecek! Beşiktaş ayrıca Alex'e bonus ödemesi de yapacak. Yıldız oyuncunun imza parası da 900 bin Euro olacak.
31 yaşındaki Brezilyalı yıldız en son Çin'in Jiangsu FC takımında forma giymişti. Kariyerine Vasco de Gama'da başlayan Alex Teixera, Şampiyonlar Ligi'nde 41 maça çıkarak 11 gol attı.
Ukrayna Premier Ligi'nde 146 maça çıkan Brezilyalı oyuncu 67 gol atmayı başardı. 16 da asist yapan Alex Teixeira, en parlak dönemini Shakhtar Donetsk'te yaşadı.
Çin'e transfer olduktan sonra Çin Süper Ligi'nde de 119 kez sahaya çıkan yıldız oyuncu 57 gol attı ve 33 asist yaptı. Başarılı oyuncu kariyerinde toplam 429 maça çıkarak 172 gol attı.