Son dakika: Beşiktaş Brezilyalı yıldız Alex Teixeira ile anlaşmaya vardı! İşte maaşı ve anlaşma detayları...

SON DAKİKA: ALEX TEİXEİRA BEŞİKTAŞ'TA! İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI...

Beşiktaş bu transfer için Brezilyalı oyuncuya 2.3 milyon Euro maaş verecek! Beşiktaş ayrıca Alex'e bonus ödemesi de yapacak. Yıldız oyuncunun imza parası da 900 bin Euro olacak.