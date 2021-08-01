Bir ara her ne kadar menajerinin de yönlendirmesiyle Dubai piyasasında dolaşsa da bir ay önce Başkan Ahmet Nur Çebi ile yapmış olduğu anlaşmaya sadık kalarak Beşiktaş'a ve hayallerine 'Merhaba' diyor. Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacak, Türk futboluna da renk katacak bir isim. Türkiye'nin bir tane, herkes tarafından sevilen Fenerbahçeli Alex'i vardı, şimdi Beşiktaş'ın da Alex'i olacak.