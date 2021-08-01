Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Alex Teixeira aceleci davranmadı, şartların oluşmasını bekledi. Siyah-beyazlılar, 2+1 yıllık anlaşma sağladığı 10 numarasını İstanbul'a bekliyor. SABAH Spor 1 aydır süren pazarlıklarda yaşananların perde arkasını aralıyor. İşte son dakika haberinin detayları...
Beşiktaş, Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaşırken, Brezilyalı oyuncuya istediği rakamları da kabul ettirdi.
Haziran ayında başlayan ilk temaslarda 31 yaşındaki 10 numara, 3.5 milyon Euro net maaş ve 3 milyon Euro da imza parası istemişti.
Sıkı pazarlıklarıyla bilinen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu transferde de klasik stratejisini devreye soktu.
Futbolcuya net bir şekilde 'Seni çok istiyoruz' mesajı takımdaki Brezilyalı oyuncular da devreye sokularak her cepheden verilirken, imza için aceleci davranılmadı ve makul şartların oluşması beklendi.
KADRO PLANI BREZİLYALI YILDIZA GÖRE YAPILIYOR
Teixeira'nın Dubai'den aldığı teklifler sonrası da umudunu kaybetmeyen ve oyuncudan vazgeçmeyerek her gün iletişime devam eden Siyah-Beyazlılar, gelinen son noktada yıldız futbolcuyla yıllık 2.3 milyon Euro maaş artı bonus ve 900 bin Euro imza parası karşılığında 2+1 yıllık anlaşmayı sağladı.
Deneyimli 10 numara ile anlaşıldığı haberi en çok teknik direktör Sergen Yalçın'ı mutlu etti. Teknik ekip, kadro planlarını Alex'e göre yapmaya başladı.
KUPA CANAVARI
Alex, kariyer çıkışını Shakhtar Donetsk formasıyla yaşadı ve sonrasında 50 milyon Euro bonservisle Çin'e gitti.
Ukrayna'da 2 kez gol kralı oldu., 5 Ukrayna Ligi, 3 Ukrayna Kupası, 4 Ukrayna Süper Kupa, 1 Brezilya Serie B, 1 Çin Süper Ligi olmak üzere toplam 14 kez kupa kaldırdı.
SABAH'TAN YAKIN TAKİP
SABAH Spor Beşiktaş'ın Alex Teixeira'yı çok istediğini 29 Haziran'da Sergen Yalçın'ın yönetimle yaptığı transfer planlaması üzerinden vermiş, tecrübeli hocanın, "Alex Teixeira bize sınıf atlatır" sözlerini başlığa çıkarmıştı.
29 Temmuz'da transferin bitmek üzere olduğunu "Adım Adım Kara Kartal'a" başlığı ile duyuran SABAH Spor, transferin bittiğini ise dün "Teixeira Beşiktaş'ta" manşeti ile verdi.
FATİH DOĞAN - KATKI VERİR, RENK KATAR
Alex Teixeira, Ukrayna'daki muhteşem yükselişinin ardından parayı tercih etti ve Çin'in yolunu tuttu. 50 milyon dolarlık bir bedele ulaşmak çok önemliydi. Alex şimdi Beşiktaş'la Avrupa'da yarım kalan hikâyesini tamamlamak istiyor. Bundan 1 ay önce Beşiktaşlı yöneticilerle masaya oturduğunda 'Adımdan söz ettirmek istiyorum' dediğini biliyoruz.
Bir ara her ne kadar menajerinin de yönlendirmesiyle Dubai piyasasında dolaşsa da bir ay önce Başkan Ahmet Nur Çebi ile yapmış olduğu anlaşmaya sadık kalarak Beşiktaş'a ve hayallerine 'Merhaba' diyor. Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacak, Türk futboluna da renk katacak bir isim. Türkiye'nin bir tane, herkes tarafından sevilen Fenerbahçeli Alex'i vardı, şimdi Beşiktaş'ın da Alex'i olacak.
BÜLENT TİMURLENK - BEŞİKTAŞ İÇİN DOĞRU İSİM
Beşiktaş'ın 89 gol, artı 45 averajla şampiyon olduğu sezonda Larin; 19 gol-5 asist, Aboubakar; 15 gol-5 asist ve Ghezzal; 8 gol-17 asiste imza atarken, Josef ve Atiba'nın önünde oynayan orta sahanın üçüncü oyuncusu kim olursa olsun (Ljajic, Oğuzhan, Mensah) mevkiinin hakkını veremedi. Ghezzal ve Larin'in üzerinden yükü almak için Alex Teixeira doğru isim.
Elbette Beşiktaş, Aboubakar sonrası başka bir santrforla yola devam edecek ama Alex Teixeira'nın yetenek ve tecrübesi, Beşiktaş'ta sırtına tabela yükü binmiş bazı isimlerin rahatlamasını sağlar. Tribünler yüzde 50'de açılsa da Teixeira gibi oyuncuları çıplak gözle izlemek büyük keyiftir.