Pereira'dan yıldız stopere onay! O ismi 'satmayın' dedi

Son dakika... Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Rakiplerine göre transferde yavaş kalan sarı-lacivertliler, Süper Lig'in başlamasına sayılı günler hala atağa geçti. Yönetime bir rapor sunan Portekizli teknik adam Pereira, Kolasinac'ın alınmasını isterken, Zajc'ın ise takımda kalmasını talep etti.