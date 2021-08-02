Pereira'dan yıldız stopere onay! O ismi 'satmayın' dedi

Son dakika... Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Rakiplerine göre transferde yavaş kalan sarı-lacivertliler, Süper Lig'in başlamasına sayılı günler hala atağa geçti. Yönetime bir rapor sunan Portekizli teknik adam Pereira, Kolasinac'ın alınmasını isterken, Zajc'ın ise takımda kalmasını talep etti.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Sead Kolasinac, İngiliz devi Arsenal ile olan sözleşmesini feshetmek için yoğun çaba harcıyor.
Tecrübeli oyuncunun 1 hafta içinde bu durumu çözmesi bekleniyor. Fenerbahçe ise gelişmeleri yakından takip ediyor. Boşnak yıldız boşa çıkarsa hemen harekete geçilecek.
2017'DEN BERİ ARSENAL'DE
Kanarya'nın haracama limitleri nedeniyle bonservis bedeli ödemek istemediği biliniyor. 28 yaşındaki Sead Kolasinac, 2017 yılından beri Arsenal'de forma giyiyor. Sözleşmesi ise gelecek yaz sona eriyor. 28 yaşındaki yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro.
PEREIRA'NIN SİSTEMİNE UYGUN
Kariyerinde 352 karşılaşmaya çıkan Kolasinac, 28 gol atarken 39 da asiste imza attı. Yeni sezonda 3-4-3 sistemini kullanmayı planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kolasinac'ın alınmasını ısrarla istiyor.
MESUT ÖZİL'İN YAKIN ARKADAŞI
28 yaşındaki yıldız futbolcu Sead Kolasinac, Mesut Özil'in çok yakın arkadaşı. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Mesut ve Kolasinac Fenerbahçe ile ilgili sürekli konuşuyor.
PEREIRA'DAN ZAJC'A İZİN YOK
Fenerbahçe Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı geçen sezon Genao'ya kiraya göndermişti. Bu sezon öncesi hazırlık kampı başlamadan onu bir takıma satıp para kazanmayı planlıyordu. Ancak Sloven yıldız gösterdiği performansla göze girmeyi başardı.
Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin hocası Vitor Pereira, deneyimli oyuncunun kesinlikle satılmasını istemiyor. İtalya'dan Genoa, Sampdoria ve Verona gibi takımların markajında olan Zajc'ın neredeyse takımda kalması kesin gibi.
Pereira'nın yeni sezonda Sloven oyuncuyu 11'de düşündüğü bildirildi. F.Bahçe ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Miha Zajc'ın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.
Portekizli teknik adamın uygulamak istediği sisteminin en önemli halkası halinde gelen Zajc, son 3 hazırlık maçında 2 gol-1 asistlik performans sergilerken, sahada kaldığı süre içerisinde de takımın en dikkat çeken oyuncusu haline geldi.
F.Bahçe taraftarı da onun performansından çok memnun.