Beşiktaş ve Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Samatta'nın performansından memnun değil. Aynı şekilde Sergen Yalçın da Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasından sonra forvet transferi istiyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı oyuncuya talip oldu. Radamel Falcao'dan sonra yeni bir Kolombiyalı golcü gelebilir.

Geçen sezon forvetlerden katkı alamayan Fenerbahçe'de bu sene kesinlikle gol yükünü sırtlayacak bir isim transfer edilecek. Serdar Dursun'un da hazırlık maçlarındaki performansı taraftarın yüzünü güldürdü. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş Kolombiyalı golcü için şartları zorlayacak! İşte son dakika haberinin detayları...