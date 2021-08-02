Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'si hazır! Yeni sezonda 11'de kimler olacak?

VOLKAN BALLI GÖREVDEN ALINDI

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı'nın, futbol takımındaki görevleri sona erdi. Ballı, bundan böyle Samandıra'da görev almayacak ve profesyonel bir göreve atanacak. Yıllık iznini kullanan Ballı, dönüşte Başkan Ali Koç ile bir görüşme yapacak ve kendisine verilecek yeni görevin tanımına karar verilecek. 2018 yılından bu yana Futbol Takımı İdari Menajerliği görevini yürüten Ballı'nın yerine yardımcısı Emir Yolaç'ın getirileceği gelen bilgiler arasında.