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Giriş Tarihi: 4.8.2021 08:36 Son Güncelleme: 4.8.2021 08:51

Giovanni Guidetti ve Eda Erdem Dündar'dan veda açıklaması! 'Türk halkı bu takımla gurur duymalı...'

AA
Giovanni Guidetti ve Eda Erdem Dündar'dan veda açıklaması! 'Türk halkı bu takımla gurur duymalı...'

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek Olimpiyat Oyunları'na veda etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Türk halkı bu takımla gurur duymalı. Oyuncularım bugünkü maçta da son sayıya kadar savaştı. Sonuç olarak Türkiye bugün bir galibiyeti hak ediyordu. Özür diliyoruz" dedi. Kaptan Eda Erdem Dündar da mağlubiyetten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktararak, "Türk halkı bu takımla gurur duymalı. Oyuncularım bugünkü maçta da son sayıya kadar savaştı." dedi.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Ariake Arena'da oynanan karşılaşmadan sonra AA'ya açıklamalarda bulunan Guidetti, çok üzgün olduklarını dile getirdi. Tecrübeli başantrenör, olimpiyatta çeyrek finale kadar geldiklerini hatırlatarak, "Türk halkı bu takımla gurur duymalı. Oyuncularım bugünkü maçta da son sayıya kadar savaştı. Sonuç olarak Türkiye bugün bir galibiyeti hak ediyordu. Özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ASYA TAKIMLARI HEP TERS GELİYOR"

Güney Kore'nin çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu vurgulayan Guidetti, "Tek şanslarının riskli servis atmak olduğunu biliyorlardı. Bizim de hücumumuz iyi değildi, onların da savunması iyiydi. Çok zor olacağını biliyordum. Asya takımları hep ters geliyor. Bu maçta baskı çok yüksekti. Bunların da üstesinden gelmeyi öğrenmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"KAÇIRDIĞIMIZ ŞEY ÇOK BÜYÜK"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ise "Duygularımı tarif edecek hiçbir şey bulamıyorum. Çok üzgünüm. Kaçırdığımız şey çok büyük. Sahada mücadele yoktu diyemeyeceğim ama tie break'i bir türlü oynayamadık. İlk 4 gerçekten olabilirdi. Kore'yi tebrik ediyorum. Çok çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

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Giovanni Guidetti ve Eda Erdem Dündar'dan veda açıklaması! 'Türk halkı bu takımla gurur duymalı...'
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