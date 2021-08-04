Giovanni Guidetti ve Eda Erdem Dündar'dan veda açıklaması! 'Türk halkı bu takımla gurur duymalı...'

"ASYA TAKIMLARI HEP TERS GELİYOR"

Güney Kore'nin çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu vurgulayan Guidetti, "Tek şanslarının riskli servis atmak olduğunu biliyorlardı. Bizim de hücumumuz iyi değildi, onların da savunması iyiydi. Çok zor olacağını biliyordum. Asya takımları hep ters geliyor. Bu maçta baskı çok yüksekti. Bunların da üstesinden gelmeyi öğrenmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.