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Giriş Tarihi: 4.8.2021 15:50 Son Güncelleme: 4.8.2021 16:05

Son dakika: Caner Erkin 6 sene sonra aynı kaderi yaşadı! Vitor Pereira'yı ilk o karşılamıştı ama...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Caner Erkin 6 sene sonra aynı kaderi yaşadı! Vitor Pereira'yı ilk o karşılamıştı ama...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilere geçen sezon başında imza atan Caner Erkin, kadro dışı kaldı! Son dakika bilgisine göre deneyimli sol bek, Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda bu akşam oynanacak Dinamo Kiev maçının kadrosuna alınmadı. Bu durum akıllara 2016'daki Caner Erkin - Vitor Pereira tartışmasını getirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Geçen sezon Erol Bulut tarafından kadro dışı bırakılan ve bir süre sonra özür dileyerek affedilen Caner Erkin, bu kez de sezon başlamadan kadronun dışında kaldı. Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın Caner Erkin'i kadrosunda düşünmediği gelen bilgiler arasında.

SON DAKİKA: CANER ERKİN YİNE KADRO DIŞI KALDI! FENERBAHÇE KARİYERİ...

A Spor canlı yayınına bağlanan Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, Caner Erkin'in Dinamo Kiev ile oynanacak hazırlık maçında kadroda olmayacağını milli oyuncunun geleceğiyle ilgili soru işareti olduğunu ifade etti.

Vitor Pereira bu sezon Oğuz Kaan, Mame Thiam, Kemal Ademi, İsmail Yüksek, Sadık Çiftpınar giib oyuncuları kadrosunda düşünmediğini ifade etmişti.

Sead Kolasinac transferi konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Caner Erkin, Portekizli teknik adam Vitor Pereira tarafından Dinamo Kiev maçının kadrosuna alınmadı. Caner Erkin'in kadro dışı kaldığı ifade edilirken milli oyuncunun geleceği hakkında resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

6 SENE ÖNCEKİ KÜFÜR İDDİASI! CANER ERKİN - VİTOR PEREİRA...!

13 Nisan 2016'da oynanan Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11'de olmadığını öğrenen Caner Erkin'in Vitor Pereira'ya küfür ettiğine yönelik iddialar gündeme gelmişti. Pereira, o dönem Caner Erkin'i kadro dışı bırakmıştı.

O maçta Fenerbahçe, aradığı galibiyeti bulamamış ve şampiyonlukta önemli bir virajda puan kaybetmişti.

Caner Erkin'in bileti o maçtan sonra kesilmişti. Caner Erkin, sezon sonunda bonservissiz olarak Inter'e transfer olmuştu.

Daha sonra Beşiktaş ile anlaşan milli oyuncu siyah beyazlı camiada şampiyonluk kazanmıştı.

Caner Erkin, geçen sezon başında Fenerbahçe'ye geri döndü.

VİTOR PEREİRA'YI İLK O KARŞILAŞMIŞTI...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'yı ilk kez Caner Erkin karşılaşmıştı fakat deneyimli oyuncunun yıldızı yine Pereira ile barışmadı.

Caner Erkin, Fenerbahçe kariyerinde üçüncü kez kadro dışı kaldı!

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Son dakika: Caner Erkin 6 sene sonra aynı kaderi yaşadı! Vitor Pereira'yı ilk o karşılamıştı ama...
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