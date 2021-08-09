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Giriş Tarihi: 9.8.2021 07:13 Son Güncelleme: 9.8.2021 07:27

Son dakika: Galatasaray, Victor Nelsson'u bitirdi! Fenerbahçe'nin gözü bu transferdeydi

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray, Victor Nelsson’u bitirdi! Fenerbahçe’nin gözü bu transferdeydi

Son dakika haberi... Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Danimarkalı Victor Nelsson transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'nin de gözü bu transferdeydi. Galatasaray ayrıca Polonyalı kanat oyuncusu ile ilgili de girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Aslan aradığı stoperi sonunda buldu ve Victor Nelsson'da mutlu sona ulaşıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in ilk tercihi olan Nelsson'u Crystal Palace da istiyordu.

10 milyon Euro'luk taleple masaya oturan Kopenhag, pazarlıklar sonucunda 7 milyon Euro'ya ikna edildi.

5 yıllık prensip anlaşmasına varılan 22 yaşındaki Danimarkalı stoperin menajeri Ivan Marco Benes, sözleşmedeki prosedürleri tamamlamak için yönetim tarafından İstanbul'a davet edildi.

KOPENHAG, FENERBAHÇE'DEN ZANKA'YI ALACAK
Son pürüzlerin giderilmesinin hemen ardından Victor Nelsson da hafta içinde Türkiye'de olacak.

Sağlık kontrolünden geçecek olan başarılı oyuncu, ardından imzayı atıp takıma katılacak.

Nelsson'u Galatasaray'a satan Kopenhag'ın ise Fenerbahçe'den Zanka'yı almak için girişimde bulunacağı öğrenildi.

JOZWİAK'A DÖNÜŞ
Bu arada geçen yaz Kamil Jozwiak ile ilgilenen Galatasaray'ın Finansal Fair Play yüzünden satmadan bonservis harcaması yapma hakkı yoktu ve Lech Poznan'a 4.5 milyon Euro ödeyen Derby County işi bitirmişti.

Championship'te vasat bir sezon geçiren 23 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu, bir sene sonra yeniden Aslan'ın gündemine geldi.

Jozwiak'ın şartları araştırılırken, Derby County cephesi transfere olumlu yaklaştı.

ASLAN'A LETONYALI HAKEM
Öte yandan Galatasaray, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı İskoç ekibi St. Johnstone ile perşembe günü deplasmanda rövanşa çıkacak.

Karşılaşmada Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis düdük çalacak. Treimanis'in yardımcılıklarını ise Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

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