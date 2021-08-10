Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ozan Tufan, Vitor Pereira tarafından ilk 11'de düşünülmediği için oldukça rahatsız. Aynı şekilde geçen sezon Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş da formalarını kaybettiler. Ozan Tufan'ın transferi konusunda son dakika bilgisi geldi.
Fenerbahçe'ye 'Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim.' diyen Vitor Pereira'nın tek hedefi şampiyonluk. Bu sezon şampiyonluk adına kadro kuran Fenerbahçe, hazırlık maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi.
Son olarak Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe, Karadeniz ekibini Szalai, Serdar Dursun ve Valencia'nın golleriyle 3-1 mağlup etti.
Geçen sezon Fenerbahçe'nin en başarılı oyuncularından biri olan Ozan Tufan ise 79. dakikada Luiz Gustavo'nun yerine oyuna girdi.
Fenerbahçe yönetiminin satarak transfer bütçesini rahatlatmak istediği Ozan Tufan için İspanya'dan ve Rusya'dan tekliflerin olduğu belirtildi.
Teknik direktör Vitor Pereira tarafından hazırlık maçlarında yedek bekletilen Ozan'ın ise Premier Lig'e gitmek istediği bu yüzden gelen tekliflere soğuk baktığı belirtildi.
Ozan'ın bu ısrarında, yakın arkadaşı Çağlar Söyüncü ile aynı ligde yer almak istediğinin etkili olduğu belirtildi.
OSAYİ SAMUEL'E TALİP VAR!
Glasgow, daha önce nabız yokladığı Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel için resmi girişimlere başladı.
İskoç basınının haberine göre; Glasgow 2 milyon Euro bonservis bedeli önerirken, Sarı-Lacivertliler bu transfer için 5 milyon Euro talep etti.
PEREİRA'NIN ZAJC VE GUSTAVO ISRARI!
Geçen sezon İtalya'da kiralık olarak forma giyen Miha Zajc, bu sezon Pereira'nın vazgeçilmezleri arasında yer aldı.
Zajc hazırlık maçlarında attığı goller ve ortaya koyduğu performansla taraftarın da takdirini topladı.
Emre Belözoğlu'nun teknik sorumlu olarak göreve başlamasıyla birlikte formasını Sosa'ya kaptıran Luiz Gustavo ise Pereira ile birlikte yeniden takıma döndü.
Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan'ın da dönem dönem değişerek sahada olması muhtemel gözüküyor.