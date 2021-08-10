Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı! Vitor Pereira üstünü çizdi gelen teklifler...
Giriş Tarihi: 10.8.2021 09:39 Son Güncelleme: 10.8.2021 09:57

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı! Vitor Pereira üstünü çizdi gelen teklifler...

SABAH.COM.TR SPOR
SON DAKİKA: Fenerbahçe’de Ozan Tufan kararı! Vitor Pereira üstünü çizdi gelen teklifler...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da mevcut oyuncuları elden çıkarmak için çalışmalar yapılıyor. Portekizli teknik adam Vitor Pereira, hazırlık maçlarında Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de değerlendirmedi. 3-5-2 sistemini benimseyen Pereira, orta sahada Luiz Gustavo ve Zajc'ı oynatacak. İşte Fenerbahçe'den son dakika haberleri...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ozan Tufan, Vitor Pereira tarafından ilk 11'de düşünülmediği için oldukça rahatsız. Aynı şekilde geçen sezon Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş da formalarını kaybettiler. Ozan Tufan'ın transferi konusunda son dakika bilgisi geldi.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’de Ozan Tufan kararı! Vitor Pereira üstünü çizdi gelen teklifler...

SON DAKİKA: PEREİRA'NIN OZAN VE İRFAN CAN KARARI! TRANSFER...

Fenerbahçe'ye 'Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim.' diyen Vitor Pereira'nın tek hedefi şampiyonluk. Bu sezon şampiyonluk adına kadro kuran Fenerbahçe, hazırlık maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’de Ozan Tufan kararı! Vitor Pereira üstünü çizdi gelen teklifler...

Son olarak Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe, Karadeniz ekibini Szalai, Serdar Dursun ve Valencia'nın golleriyle 3-1 mağlup etti.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’de Ozan Tufan kararı! Vitor Pereira üstünü çizdi gelen teklifler...

Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci dün akşam 66. dakikada oyuna dahil oldular.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’de Ozan Tufan kararı! Vitor Pereira üstünü çizdi gelen teklifler...

Geçen sezon Fenerbahçe'nin en başarılı oyuncularından biri olan Ozan Tufan ise 79. dakikada Luiz Gustavo'nun yerine oyuna girdi.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’de Ozan Tufan kararı! Vitor Pereira üstünü çizdi gelen teklifler...

SON DAKİKA: OZAN TUFAN'IN AKLI İNGİLTERE'DE! ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLE...

Fenerbahçe yönetiminin satarak transfer bütçesini rahatlatmak istediği Ozan Tufan için İspanya'dan ve Rusya'dan tekliflerin olduğu belirtildi.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’de Ozan Tufan kararı! Vitor Pereira üstünü çizdi gelen teklifler...

Teknik direktör Vitor Pereira tarafından hazırlık maçlarında yedek bekletilen Ozan'ın ise Premier Lig'e gitmek istediği bu yüzden gelen tekliflere soğuk baktığı belirtildi.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’de Ozan Tufan kararı! Vitor Pereira üstünü çizdi gelen teklifler...

Ozan'ın bu ısrarında, yakın arkadaşı Çağlar Söyüncü ile aynı ligde yer almak istediğinin etkili olduğu belirtildi.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’de Ozan Tufan kararı! Vitor Pereira üstünü çizdi gelen teklifler...

OSAYİ SAMUEL'E TALİP VAR!

Glasgow, daha önce nabız yokladığı Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel için resmi girişimlere başladı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’de Ozan Tufan kararı! Vitor Pereira üstünü çizdi gelen teklifler...

İskoç basınının haberine göre; Glasgow 2 milyon Euro bonservis bedeli önerirken, Sarı-Lacivertliler bu transfer için 5 milyon Euro talep etti.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’de Ozan Tufan kararı! Vitor Pereira üstünü çizdi gelen teklifler...

PEREİRA'NIN ZAJC VE GUSTAVO ISRARI!

Geçen sezon İtalya'da kiralık olarak forma giyen Miha Zajc, bu sezon Pereira'nın vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’de Ozan Tufan kararı! Vitor Pereira üstünü çizdi gelen teklifler...

Zajc hazırlık maçlarında attığı goller ve ortaya koyduğu performansla taraftarın da takdirini topladı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’de Ozan Tufan kararı! Vitor Pereira üstünü çizdi gelen teklifler...

Emre Belözoğlu'nun teknik sorumlu olarak göreve başlamasıyla birlikte formasını Sosa'ya kaptıran Luiz Gustavo ise Pereira ile birlikte yeniden takıma döndü.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’de Ozan Tufan kararı! Vitor Pereira üstünü çizdi gelen teklifler...

Vitor Pereira; Jose Sosa, Steven Caulker, Lemos gibi isimleri kadrosunda düşünmüyor.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’de Ozan Tufan kararı! Vitor Pereira üstünü çizdi gelen teklifler...

Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan'ın da dönem dönem değişerek sahada olması muhtemel gözüküyor.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı! Vitor Pereira üstünü çizdi gelen teklifler...
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