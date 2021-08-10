Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor transfere doymuyor! Simon Deli transferinde büyük mesafe kaydedildi (Sabah.com.tr Özel)
Giriş Tarihi: 10.8.2021 14:56 Son Güncelleme: 10.8.2021 15:09

Son dakika: Trabzonspor transfere doymuyor! Simon Deli transferinde büyük mesafe kaydedildi (Sabah.com.tr Özel)

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor transfere doymuyor! Simon Deli transferinde büyük mesafe kaydedildi Sabah.com.tr Özel

Son dakika transfer haberleri... Bu sezon şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yunus Emre Sel'in aktardığı son dakika haberine göre bordo mavililer Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Brugge'nin stoperi Simon Deli'nin transferinde önemli bir mesafe kaydetti.

Trabzonspor'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bordo mavililer Fildişi Sahilleri milli takımında da forma giyen Simon Deli'nin transferini bitirme noktasına geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı, başarılı stoperi istediğine yönetime iletmişti. Simon Deli, daha önce Fenerbahçe'nin gündemine de gelmişti.

SON DAKİKA: TRABZONSPOR'DAN BİR TRANSFER DAHA! SİMON DELİ...

Şampiyonluk için en güçlü adaylardan biri olan Trabzonspor, transferde büyük oynamaya devam ediyor. Bordo mavililer bu sezon Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik, Dorukhan Toköz, Fode Koita, İsmail Köybaşı, Cornelius'tan sonra bir transferi daha bitiriyor.

Belçika ekiplerinden Brugge forması giyen Simon Deli, Trabzonspor'un 8. transferi olmaya çok yakın. Trabzonspor, başarılı stoper ile anlaşma noktasına geldi.

Kariyerinde Sparta Prag ve Brugge gibi takımlar bulunan Fildişili stoperin kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Simon Deli, Edgar ve Hugo ile birlikte forma mücadelesi verecek.

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Son dakika: Trabzonspor transfere doymuyor! Simon Deli transferinde büyük mesafe kaydedildi (Sabah.com.tr Özel)
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