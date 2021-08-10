Son dakika: Trabzonspor transfere doymuyor! Simon Deli transferinde büyük mesafe kaydedildi (Sabah.com.tr Özel)

SON DAKİKA: TRABZONSPOR'DAN BİR TRANSFER DAHA! SİMON DELİ...

Şampiyonluk için en güçlü adaylardan biri olan Trabzonspor, transferde büyük oynamaya devam ediyor. Bordo mavililer bu sezon Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik, Dorukhan Toköz, Fode Koita, İsmail Köybaşı, Cornelius'tan sonra bir transferi daha bitiriyor.