Son dakika: Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Teixeira ve Ghezzal’dan sonra bir yıldız daha Michy Batshuayi...

Son dakika haberi... Golcü transferi için Luuk de Jong'tan istediği yanıtı alamayan, Diego Costa için şartlarını zorlayan Beşiktaş, 32 yaşındaki forvete Brezilya ekibi Altetico Mineiro da talip olunca rotasını Chelsea'nin 27 yaşındaki Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'ye çevirdi.
Geçen sezonu Crystal Palace'da kiralık geçiren, Chelsea'nin Lukaku'yu transferi sonrası İngiliz ekibinde forma giyme şansı azalan oyuncuya olan ilgi siyah-beyazlı taraftarı da heyecanlandırdı.
Alex Teixeira'yı sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutan ve Brezilyalı oyuncunun İstanbul'a gelmeden önce Türkçe "Siz istediniz ben geliyorum" sözleriyle mest olan taraftar, Batshuayi için de mesaj bombardımanını devreye soktu.
Yönetimin Belçikalı santrfor için harekete geçmesi, siyah-beyazlı renklere gönül verenleri heyecanlandırdı. Alex Teixeira'da olduğu gibi 27 yaşındaki golcü de sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutuldu.
27 yaşındaki oyuncunun sosyal medyadaki paylaşımına kısa sürede 500 bine yakın "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) mesajı atıldı.
MİCHY BATSHUAYİ KİMDİR?
Marsilya, Chelsea ve Dortmund formalarını da giyen Batshuayi, geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği C.Palace'ta 20 maçta 2 gol atıp, 2 de asist katkısı verdi.
Kariyerinin en parlak dönemini Fransız ekibi Marsilya'da geçiren 27 yaşındaki futbolcu, 2016 yazında 39 milyon Euro bonservisle Chelsea'nin yolunu tutmuştu.
Chelsea ile 2022 Haziran'ına kadar sözleşmesi olan Batshuayi için kulübü 5 milyon Euro bonservisi bedeli istiyor.
BATSHUAYI İÇİN NKOUDOU DEVREDE!
Alex'te vatandaşı Josef faktörünü kullanan yönetim, 27 yaşındaki golcüyü ikna için de Marsilya'dan takım arkadaşı Kevin N'Koudou'yu devreye sokacak. Futbolcu ikna edilip, Chelsea karşısına daha güçlü bir şekilde çıkılacak.
ALEX TEİXEİRA KARANTİNADA İMZAYI ATTI!
Beşiktaş önceki gün İstanbul'a getirdiği Alex Teixeira'ya 2+1 yıllık imzayı attırdı. Brezilya'dan geldiği için 7 günlük zorunlu karantina süresi olan 10 numara, "Huzurlarınızda Alex Teixeira Santos" mesajı ile duyuruldu.
Videoda, transferde büyük pay sahibi olan Josef de Souza da oynadı. Karantinada Beşiktaş forması ile imzayı atan Alex, 90 numaralı forma ile mücadele edecek.
TARAFTAR İÇİN GERİ DÖNDÜ!
Beşiktaş'ın sihirbazı Rachid Ghezzal dün ailesiyle birlikte İstanbul'a ayak bastı. Fransa'dan yola çıkarken "Elhamdülillah eve dönüyoruz" paylaşımı yapan 29 yaşındaki sağ bekin menajeri Anoir Fazuli, Ghezzal'ın Suudi Arabistan ve İstanbul kulüplerinden çok daha iyi teklifler almasına rağmen Beşiktaş'a dönmesi için "Taraftar için geri dönüyor. Beşiktaş taraftarının kendisine gösterdiği sevgiye kayıtsız kalmadı" yorumunu yaptı.
Leicester City ile hazırlık dönemi geçiren Cezayirli yıldızın, cuma günü Çaykur Rize ile oynanacak Süper Lig'in ilk hafta maçında forma giymesi bekleniyor.