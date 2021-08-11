Son dakika: Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Teixeira ve Ghezzal’dan sonra bir yıldız daha Michy Batshuayi...

TARAFTAR İÇİN GERİ DÖNDÜ!

Beşiktaş'ın sihirbazı Rachid Ghezzal dün ailesiyle birlikte İstanbul'a ayak bastı. Fransa'dan yola çıkarken "Elhamdülillah eve dönüyoruz" paylaşımı yapan 29 yaşındaki sağ bekin menajeri Anoir Fazuli, Ghezzal'ın Suudi Arabistan ve İstanbul kulüplerinden çok daha iyi teklifler almasına rağmen Beşiktaş'a dönmesi için "Taraftar için geri dönüyor. Beşiktaş taraftarının kendisine gösterdiği sevgiye kayıtsız kalmadı" yorumunu yaptı.