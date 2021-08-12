Mesut Özil ve Pereira için çarpıcı sözler! ’Bağıran, çağıran, kavga eden...’

3-4-3 BÜYÜK RİSK

SORU: Pereira, 3-4-3 sistemini deniyor ve yola da böyle devam edecek gibi... Elindeki kadro ile bu sistemle başarılı olabilir mi?

GÜRCAN BİLGİÇ: Sistem değiştirmek hep risktir. Hem zamana hem de yapabilecek oyunculara ihtiyacınız var. F.Bahçe'de şu anda ikisi de yok. Pereira büyük risk aldı. Transfer dönemi uzayacak gibi gözüküyor. Eylül başında son adımlar atılır. Bu süreyi minimum kayıpla geçmeleri gerekiyor. Geçen sezonun sıkıntılarını henüz çözemediler. Yine kolay pozisyon veriyorlar. Buna bir de üçlü sistemin getirdiği kanat zaafları eklendi. Fizik güç olarak da istenilen kıvamda değiller. Bu nedenle doğru F.Bahçe'yi 6. haftadan sonra ekim başında görürüz.