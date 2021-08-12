Mesut Özil ve Pereira için çarpıcı sözler! ’Bağıran, çağıran, kavga eden...’

Şampiyonluk hasretine bu yıl son vermek isteyen Fenerbahçe, Pereira yönetiminde, Mesut Özil liderliğinde yeni sezonu açacak. Portekizli teknik adamın oynattığı 3-4-3 sisteminin başarılı olup olamayacağı sezon öncesi en çok merak edilen konuların başında geliyor. Devre arası sarı-lacivertli takıma gelen Mesut Özil'in yeni sezona nasıl başlayacağı da gündemdeki bir diğer konu. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan Sabah Gazetesi'nin usta kalemleri, Fenerbahçe'yi masaya yatırdı.
"PEREİRA KAVGA EDEN BİR TEKNİK ADAM OLACAK"
SORU: Fenerbahçe yüzde yüz şampiyonluk hedefiyle lige başlıyor ve takımın başına Pereira'yı getirdi. Bu hedefe ulaşılabilir mi?
GÜRCAN BİLGİÇ: Başarmamaları için hiçbir neden yok. Çünkü kadrolarını korudular. Geçen sezon 23 transfer yapıp bir sene birlikte oynadılar. Takıma, şehre, ülkeye alıştılar ve ülke futbolunu tanıdılar. Geçen seneye göre daha verimli olacaklardır. Seyircili bir sezonda Pereira gibi agresif bir hocanın gelmesi de tribünleri sıcak tutar. Kenarda hareketli, bağırıp- çağıran, hatta kavga eden bir teknik adam olacak. Taraftar böyle şeyleri sever. Dolasıyla Kadıköy'ün agresif bir deplasman olacağını düşünüyorum.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Pereira'nın bu ikinci gelişi. İlk gelişinde kafamda kalan bir olay var. İşe doğru başlamıştı. Birinci sınıf olmasa da çok başarılı Fernandao'yu doğru bir görüşle Robin van Persie'ye tercih etmişti. Ama baskı karşısında fazla direnemedi ve en faydalı oyuncusunu kulübeye çekti. Bu benim için en olumsuz tabloydu. Bakalım bu sene neler göreceğiz.
LEVENT TÜZEMEN: Pereira'yı çok değişmiş olarak gördüm. Oyunculara pozitif yaklaşıyor, idmanlarda onlarla yakından ilgileniyor. F.Bahçe'nin her zaman hedefi zaten şampiyonluktur. Pereira'nın disiplini, takım üzerinde etkili olacak gibi görünüyor. Taraftarın da tribünlere gelecek olması, şampiyonluk yolunda futbolculara ve Pereira'ya itici güç olur.
ALİ GÜLTİKEN: Tabii ki her takımın sezon başında şampiyonluk şansları eşit. Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığında bir türlü istediği başarıyı elde edemediği için bu sezon baskıyı daha fazla hissediyor. Şampiyon olabilecek bir kadronun altyapısına sahip. Bunun için birkaç takviye, özellikle santrfor bölgesine takviye ve doğru bir oyun sistemi bulması çok önemli. Bunları gerçekleştirebilirse geçen sezondan devam eden kadronun önemli avantajları olabilir.
"TAKIM MESUT'U KEŞFETMEK ZORUNDA"
SORU: Mesut Özil bu takımın lideri, kaptanı olabilir mi? Bu sezon Mesut'tan beklentiler büyük. Yıldız oyuncu bu beklentiye yanıt verebilecek mi?
GÜRCAN BİLGİÇ: Artık başka şansı yok. Koluna bir kere o bandı taktı. Giresunspor maçında da sorumluluk aldığında neler yapabileceğini gösterdi. Esas problem diğer oyuncuların, Mesut'u keşfetmesinde. Bir asist kralı ile oynuyorlar. Top Mesut'un ayağına geldiğinde doğru koşular yapmalılar. Pereira, haklı bir düşünceyle sistemi Mesut üzerine kurmadı. Yani hücumda ilk hedef, 'topu Mesut'a getirelim' değil. Alternatif hücum aksiyonları, takımı da Mesut'u da oyun içinde rahat tutar. Yeni sisteme takım alışmaya çalışırken Mesut gibi ekstra oyuncuların ekstra performanslarına çok ihtiyaçları olacak.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Yıldız futbolculara bakış açım şöyle; ne kadar önemli yeteneklerin olursa olsun fiziki güç her şeyin önünde geliyor. Ama bizim ligimizde az koşan yeteneklere prim veriliyor. Mesut da bizim ligin temposunda yeteneklerini gösterecek zamanları bulur. Ama pres eksikliğini kapatma formülü de bulunmalı. Çünkü bir de futbolun top rakipteyken olayı var.
LEVENT TÜZEMEN: Mesut Özil'i hazır ve formda gördüm. F.Bahçe'nin yeni oyun lideri, beyni, hatta kaptanı Mesut olacak. Mesut tek top oyununu mükemmel oynuyor, araya mükemmel final pasları bırakıyor. Pereira, Mesut'un etrafındaki oyuncuları doğru seçerse, F.Bahçe gol yollarında sıkıntı yaşamaz. Sol ayağını raket gibi kullanan Mesut, F.Bahçe'nin bu sezon en güçlü silahıdır. Yardımcıları da Pelkas ve Zajc olacaktır.
ALİ GÜLTİKEN: Elbette lideri, kaptanı olabilir. Burada temel konu Mesut değil, Mesut dışında olan oyuncu grubunun nasıl bir noktaya gelebileceği. Mesut her takımı oynatır. Hele yanında Pelkas, İrfan ve Sosa gibi usta oyuncular varsa çok daha iyi oynatır. Ama konu, diğer oyuncuların Mesut'u nasıl oynatacağı... Çünkü topa bu kadar iyi hükmeden bir oyuncunun mutlaka takım içinde hedefler bulması lazım. Bu da diğer oyuncuların kaliteleri, performansları ve oyun bütünlüğüne bağlı.
3-4-3 BÜYÜK RİSK
SORU: Pereira, 3-4-3 sistemini deniyor ve yola da böyle devam edecek gibi... Elindeki kadro ile bu sistemle başarılı olabilir mi?
GÜRCAN BİLGİÇ: Sistem değiştirmek hep risktir. Hem zamana hem de yapabilecek oyunculara ihtiyacınız var. F.Bahçe'de şu anda ikisi de yok. Pereira büyük risk aldı. Transfer dönemi uzayacak gibi gözüküyor. Eylül başında son adımlar atılır. Bu süreyi minimum kayıpla geçmeleri gerekiyor. Geçen sezonun sıkıntılarını henüz çözemediler. Yine kolay pozisyon veriyorlar. Buna bir de üçlü sistemin getirdiği kanat zaafları eklendi. Fizik güç olarak da istenilen kıvamda değiller. Bu nedenle doğru F.Bahçe'yi 6. haftadan sonra ekim başında görürüz.
ÖMER ÜRÜNDÜL: F.Bahçe'nin elinde 3'lü defansı da oynayabilecek stoperler var. Ama bunun alışma dönemi olacak. 3'lü defansta orta sahanın kenarındaki adamlar önemli. Ben kadroda ne sağ ne de sol kanatta bu işi iyi yapabilecek oyuncu görmüyorum.
LEVENT TÜZEMEN: Pereira'nın 3-4-3 sistemine saygı duymak gerek. Sonuçta bu sistemle hazırlık maçlarını kaybetmedi. Pereira'nın geniş bir kadrosu var. Erol Bulut bu konuda zorlanmıştı. Pereira, yönetimden aldığı destekle istemediklerini açıkça söylüyor. Kazanırken işler iyi. Ama kaybederse sıkıntı başlar. Çünkü Sosa, Ozan, İrfan Can, Mert, Samatta gibi deve dişi oyuncuları kulübede oturtmak, onları yönetmek, sabır ve beceri ister.
ALİ GÜLTİKEN: F.Bahçe'nin elinde çok stoper var ve bunlardan bir üçlü oluşturabilmeyi hedefliyor. Ama her sistemin bir süreye ve doğru pozisyon oyunculuğuna ihtiyacı olur. F.Bahçe'nin orta alan ve forvet oyuncularına baktığımızda bunu yapabilir gibi görünüyor. Ama bunu başarabilmenin yolu, kaybedilen topların çabuk kazanılmasından geçiyor. Çünkü eldeki kadro, orta alan ve forvet oyuncu tiplemeleriyle fazla ofansif.
YENİ BİR FERNANDAO LAZIM
SORU: Fenerbahçe hâlâ bir golcü almadı. Eğer bir transfer yapmazsa eldeki isimler yeterli olur mu?
GÜRCAN BİLGİÇ: Son 2-3 sezondur F.Bahçe en çok rakip ceza alanına giren, en çok şut çeken takım. Hücumda problem yok ama neticelendirme olmamış. Bu da şampiyonluğu kaçırttı. Şu anki son adam performansı maç kazandırır ama şampiyonluğa götürmez. Yönetimin planladığı 3-4 transferin bütçesini gerekirse tek santrfora ayırması bile akıllıca olur.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Mutlaka iyi bir santrfor alması gerekir. Geçen sene santrfor olarak yapılan transferler Samatta, Cisse, Ademi, Thiam dörtlüsünden hiç birinden en ufak katkı gelmedi. Ben o zaman, kanat forveti olarak kullanılan Valencia'nın gerçek yerinin santrfor olduğunu söylemiştim. Öyle ki Valencia, santrfor olmadığı maçlarda katkı sağladı. Ama 'Serdar, Valencia yeterli mi?' derseniz, soru işareti.
LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe'nin nasıl bir golcüye ihtiyacı var? Van Persie, Fernandao, Vedat Muriqi, Samatta… Dördü de farklı özelliklere sahipti ama en verimli olanı Fernandao'ydu. Takımdaki santrforlar, sprinter kimlikli. Fernandao tipi bir santrfor gelirse, Mesut ve Pelkas, o golcüyü kral yapar.
ALİ GÜLTİKEN: Fenerbahçe'nin çok daha etkili bir forvete ihtiyacı var. Gol yönünde becerili olması lazım. Ayrıca Mesut, Pelkas, Ozan, Sosa ve İrfan Can gibi büyük yeteneklerin olduğu bir yerde, bunların kalitesine cevap verecek, bir iş bitiriciye büyük ihtiyaç var.