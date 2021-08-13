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Giriş Tarihi: 13.8.2021 11:34

Göztepe'de Ali Adnan sesleri

DHA
Göztepe’de Ali Adnan sesleri

Süper Lig'de pazar günü Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı yeni sezonun ilk maçına bilenirken bir yandan da transfer arayışlarını sürdüren Göztepe, Iraklı sol bek Ali Adnan Kadhim Al-Tameemi'yi gündemine aldı.

Son olarak ABD Major Lig'de Vancouver Whitecaps FC formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu, ülkemizde daha önce 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Süper Lig'de Çaykur Rizespor'da görev yaptı. Irak Milli Takımı'nın değişilmezleri arasında yer alan Ali Adnan, Türkiye macerasının ardından İtalya Serie A'da Udinese ve Atalanta'da forma giydi.

Göztepe'de Ali Adnan ismi önceki sezonlarda da gündeme gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. Transfer döneminde Altınordu'dan stoper Kahraman, Gent'ten stoper Arslanagic, Kiel'den sol kanat Makana Baku, Gil Vicente'den sağ kanat Lourency, Rakow'dan ofansif orta saha Tijanic, Ankaragücü'nden ön libero Atakan Çankaya'yı renklerine bağlayan Göz-Göz, kadrosuna kattığı gençler Şefik Abalı, Emre Batuhan Adıgüzel ve Seydine N'Diaye'yi oynayıp tecrübe kazanmaları için kiralık gönderdi.

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Göztepe'de Ali Adnan sesleri
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