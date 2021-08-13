Göztepe’de Ali Adnan sesleri

Son olarak ABD Major Lig'de Vancouver Whitecaps FC formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu, ülkemizde daha önce 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Süper Lig'de Çaykur Rizespor'da görev yaptı. Irak Milli Takımı'nın değişilmezleri arasında yer alan Ali Adnan, Türkiye macerasının ardından İtalya Serie A'da Udinese ve Atalanta'da forma giydi.