Son dakika: Beşiktaş Michy Batshuayi transferinde sona geldi! Sergen Yalçın müjdeyi vermişti...

Son şampiyon Beşiktaş, yeni sezonun açılış maçında rahat bir oyunla Çaykur Rizespor'u 3-0 geçti ve sezona 3 puanla başladı. Kaldığı yerden devam eden siyah-beyazlılar, yeni sezonda da şampiyonluk için ideal bir kadro kurmaya çalışıyor.
Transfer dönemi boyunca şu ana kadar kadrosunu Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Valentin Rosier, Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal ile dolduran Beşiktaş, golcü ve stoper transferi için çalışmalarına devam ediyor.
Golcü transferinde uzun süre Diego Costa ilgilenen siyah-beyazlılar, oyuncunun yüksek maliyetleri nedeniyle bu transferde geri adım atmıştı.
Costa'nın ardından forvet için yönünü Michy Batshuayi'ye çeviren Beşiktaş, Belçikalı golcüyü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Oldukça hızlı bir şekilde yol kat eden yönetim, Batshuayi transferinde sona geldi. A Spor'un haberine göre, oyuncuyu 1 yıllığına kiralayacak olan Kartal, önümüzdeki hafta İstanbul'a getirmeye çalışıyor.
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Michy Batshuayi'nin transferinde ufak pürüzlerin kaldığını belirterek, oyuncunun kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonununda bulunacağını söyledi.
Beşiktaş, Batshuayi'yi bitirmeye yakın!
SERGEN YALÇIN MÜJDELEMİŞTİ
Çaykur Rizespor maçının ardından basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, Michy Batshuayi'nin önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceğini düşündüğü söyledi.
Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyleydi:
Batshuayi ile ilgileniyoruz. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta oyuncu burada olur diye düşünüyorum.
1-2 oyuncu daha takıma katmayı düşünüyoruz. Stoper bölgesine ve merkez orta sahaya, şartlar ve ekonomi uygun olursa katmayı düşünüyoruz. Yabancı oyuncu almak kolay değil, rakamlar yüksek oluyor bazen, verdiğimiz rakamlar da küçümsenecek rakamlar değil.