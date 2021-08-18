Son dakika: Fenerbahçeli Ozan Tufan Watford’da! 7.5 milyon euro...

Son dakika... Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Helsinki ile karşı karşıya gelecek. Hem ligde hem de Avrupa'da başarı isteyen sarı-lacivertli takımda transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. İşte detaylar...