Son dakika: Fenerbahçeli Ozan Tufan Watford’da! 7.5 milyon euro...

Son dakika... Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Helsinki ile karşı karşıya gelecek. Hem ligde hem de Avrupa'da başarı isteyen sarı-lacivertli takımda transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. İşte detaylar...
Transfer döneminin geride kalan diliminde; Caulker, Min-jae Kim, Çagtay Kurukalıp, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, 7 Eylül'e kadar yeni takviyeler yapmayı planlıyor.
Savunma ve forvete yıldız isimler isteyen Pereira, birçok futbolcuyu da takımdan gönderdi.
Caner Erkin, Sinan Gümüş, Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi gibi deneyimli futbolcular takımdan ayrılırken, bir isimle daha yollar ayrıldı.
7.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER BİTTİ!
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, İngiltere'ye transfer oldu. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, son gelişmeleri aktarırken, transferin noktalandığını ifade etti.
Sarı-lacivertliler, 19 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Helsinki'yi konuk edecek. Bu zorlu mücadelenin hazırlıkları tam gaz devam ederken, Ozan Tufan idmanda yer almadı.
Ahmet Selim Kul'un aktardığına göre, Ozan Tufan ile İngiliz ekibi Watford arasında transfer görüşmeleri sonuçlandı. Ozan Tufan, Watford ile anlaştı.
Ahmet Selim Kul'un ifadeleri şöyle...
Watford ile Ozan Tufan arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. 1 milyon euro kiralama bedeli ve 7.5 milyon euro satın alma opisyonuyla Ozan Watford'a imza attı.
Milli oyuncu, bugün yapılan antrenmana transfer görüşmeleri yaptığı için katılmamıştı. Transfer resmiyete kavuştu ve kısa süre içinde açıklanacak.
7.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor sözleşmesinde. Eğer Watford Premier Lig'de kalırsa, 7.5 milyon euro ödeyerek Ozan'ın bonservisini alacak."