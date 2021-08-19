Fenerbahçeli Ozan Tufan Watford'da

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, İngiliz ekibi Watford'a transfer oldu. İngiliz ekibi 1 milyon euro kiralama bedeli, 7.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte deneyimli orta sahayı renklerine bağladı. Watford bu sezon kümede kalırsa opsiyon devreye girecek ve İngiliz ekibi Ozan'ın bonservisini alacak.