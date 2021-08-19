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Giriş Tarihi: 19.8.2021 08:01 Son Güncelleme: 19.8.2021 08:15

Son dakika: Beşiktaş'ın dev Gedson Fernandes planı ortaya çıktı! Galatasaray...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş’ın dev Gedson Fernandes planı ortaya çıktı! Galatasaray...

Son dakika haberi... Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın beklediği merkez orta saha transferi için eski G.Saraylı Gedson Fernandes'i istiyor. Siyah-Beyazlılar'ın Galatasaray'ın da peşinde olduğu Portekizli yıldız için yaptığı dev transfer planı ortaya çıktı.İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş'ta orta sahaya yapılacak takviye için ilk hedef olan Gedson Fernandes için bekleyiş sürerken, temas kurulan bir diğer isim Lucas Fernando Martins gelmeye hazır olduğunu açıkladı.

Gedson Fernandes'i tekrar kiralamak isteyen Galatasaray'ın, Benfica'nın istediği 12 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemesini Siyah-Beyazlılar mümkün görmüyor.

Beşiktaş, kadroda yeteri kadar şans bulamayacağı için ayrılmak isteyen 22 yaşındaki başarılı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

'DEVLER LİGİ'NDE DÜZENLİ OYNAMALI'
Benfica'nın da bonservisiyle bir kulübe satamaması halinde Devler Ligi'nde yer alan bir takıma düzenli oynama koşuluyla Gedson'u kiralık gönderebileceği belirtildi. Bu durumda Beşiktaş, Devler Arenası'nı avantaj olarak görüyor.

Benfica ile bu doğrultuda temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, Gedson transferini çözememesi halinde son olarak 3 gün önce görüştüğü Fernando ile resmi sözleşme görüşmelerine başlayacak.

Kariyeri boyunca Gremio, Shakhtar, Sampdoria, S.Moskova gibi ekiplerde forma giyen Fernando için toplam 46.5 milyon Euro bonservis ödendi.

Son olarak B. Guoan takımında forma giyen 29 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor...

KAAN AYHAN İÇİN ŞARTLAR ZORLANIYOR

Beşiktaş stoper transferinde listenin ilk sırasına aldığı milli futbolcu Kaan Ayhan için öncelikli olarak kulübü Sassuolo ile anlaşmaya çalışıyor.

Kaan ile henüz temasa geçmeyen Kartal'ın kiralama talebine "Ret" yanıtı veren Sassuolo, 26 yaşındaki oyuncunun bonservisi için 6 milyon Euro talep etti. Beşiktaş ise bu rakamı aşağı çekerek taksitle ödemek istiyor.

Kara Kartal, bu transferde olumlu sonuç alamazsa Fenerbahçe ile Serdar Aziz için masaya oturacak. Beşiktaş Serdar'ı bonservis bedeli ödemeden almak istiyor.

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Son dakika: Beşiktaş'ın dev Gedson Fernandes planı ortaya çıktı! Galatasaray...
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