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Giriş Tarihi: 21.8.2021 09:01 Son Güncelleme: 21.8.2021 09:06

Dünyanın en iyisi Premier Lig artık A Spor'da! Her hafta 1 maç canlı yayınlanacak

Dünyanın en iyisi Premier Lig artık A Spor’da! Her hafta 1 maç canlı yayınlanacak

Dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen ve yüz milyonlarca Euro'luk yıldızları ile göz kamaştıran Premier Lig'den her cumartesi 17.00'de bir maç şifresiz olarak A Spor'dan naklen yayınlanacak. Ayrıca Premier Lig'de tüm maçların özetleri de yine A Spor'da olacak.

Dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen ve yüz milyonlarca Euro'luk yıldızları ile göz kamaştıran Premier Lig'den her cumartesi 17.00'de bir maç şifresiz olarak A Spor'dan naklen yayınlanacak. Şölen bugün Leeds United-Everton maçı ile başlıyor.

Futbolseverler gelecek haftalarda da Manchester United, Manchester City, Liverpool ve Chelsea gibi takımlarda forma giyen Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Lukaku ve milli yıldızımız Çağlar Söyüncü ile Premier Lig'in yolunu tutan Ozan Tufan'ı izleyebilecekler.

Ayrıca Premier Lig'de tüm maçların özetleri de yine A Spor'da olacak…

SÜPER LİG ÖZETLERİ DE A SPOR'DA
Spor yayıncılığında sektöre yön veren kanal olan A Spor daha önce de Süper Lig özetlerini almıştı. Birbirinden önemli isimlerden oluşan dev kadro, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki şampiyonluk yarışı ve Süper Lig'in kritik karşılaşmalarını değerlendirecek.

2021/2022 sezonunda Süper Lig maç özetleri A Spor'da!

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Dünyanın en iyisi Premier Lig artık A Spor'da! Her hafta 1 maç canlı yayınlanacak
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