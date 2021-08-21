BEŞİKTAŞ, KAAN AYHAN İÇİN 3 MİLYON EURO ÖNERDİ! SASSUOLO 6 İSTİYOR

Ayrıca Sassuolo'nun Marlon'u sattığı için acil paraya ihtiyacı olmadığı ve Kaan Ayhan için 6 milyon Euro'luk bir bonservis belirlediği ifade edildi.