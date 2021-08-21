Son dakika haberi... Transfer döneminde Michy Batshuayi, Alex Teixeria, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Salih Uçan, Mert Günok, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ın yeni hedefi bir diğer milli futbolcu Kaan Ayhan olmuştu. Sassuolo ile görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlılar'a İtalyan basınından kötü haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
Sezon sonu itibariyle Sergen Yalçın'la sözleşme uzatma konusunda ağır davranan ve taraftardan tepki çeken Beşiktaş yönetimi üst üste yaptığı transferlerle deyim yerindeyse kendisini affettirmişti.
Siyah-Beyazlılar, 4 Temmuz'da Salih Uçan ile başlayan transfer şovuna 26 günlük süreçte Mehmet Topal, Kenan Karaman ve Valentin Rosier'i eklemişti.
HEDEFTE KAAN AYHAN VE GEDSON FERNANDES VAR
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, 10-18 Ağustos tarihleri arasında Alex Teixeria, Rachid Ghezzal, Mert Günok ve Michy Batshuayi'i duyurmuştu.
Takıma stoper takviyesi yapmayı düşünen Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde ise Sassuolo forması giyen milli futbolcumuz Kaan Ayhan var.
Beşiktaş orta saha için ise geçen sezonu Galatasaray'da geçiren Benfica'nın genç yıldızı Gedson Fernandes ile görüşüyor.
"SASSUOLO İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA ANLAŞMA YOK"
Önceliği Kaan Ayhan transferine veren Beşiktaş'a kötü haber ise İtalya'dan geldi.
Sassuolonews.net'in özel haberinde; Kaan Ayhan transferi konusunda Beşiktaş ile Sassuolo arasında henüz bir anlaşma olmadığı iddia edildi.
Haberde teknik direktör Alessio Dionisi'nin Kaan'ın performansından memnun olduğu ve milli futbolcumuzu Verona maçının kadrosuna da aldığının bilgisi verildi.
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Ayrıca Sassuolo'nun Marlon'u sattığı için acil paraya ihtiyacı olmadığı ve Kaan Ayhan için 6 milyon Euro'luk bir bonservis belirlediği ifade edildi.
GEÇEN SEZON 20 MAÇTA OYNADI
Kaan Ayhan, Eintracht Frankfurt'tan Sassuolo'ya 2.5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.
Milli futbolcumuz geçen sezon Serie A'da 20 maçta forma giydi.