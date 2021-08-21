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Giriş Tarihi: 21.8.2021 11:30 Son Güncelleme: 21.8.2021 11:31

Son dakika: Beşiktaş'a Kaan Ayhan transferinde kötü haber! Yapılan teklifi açıkladılar

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Son dakika: Beşiktaş’a Kaan Ayhan transferinde kötü haber! Yapılan teklifi açıkladılar

Son dakika haberi... Transfer döneminde Michy Batshuayi, Alex Teixeria, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Salih Uçan, Mert Günok, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ın yeni hedefi bir diğer milli futbolcu Kaan Ayhan olmuştu. Sassuolo ile görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlılar'a İtalyan basınından kötü haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Transfer döneminde Michy Batshuayi, Alex Teixeria, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Salih Uçan, Mert Günok, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ın yeni hedefi bir diğer milli futbolcu Kaan Ayhan olmuştu. Sassuolo ile görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlılar'a İtalyan basınından kötü haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Beşiktaş’a Kaan Ayhan transferinde kötü haber! Yapılan teklifi açıkladılar

Sezon sonu itibariyle Sergen Yalçın'la sözleşme uzatma konusunda ağır davranan ve taraftardan tepki çeken Beşiktaş yönetimi üst üste yaptığı transferlerle deyim yerindeyse kendisini affettirmişti.

Son dakika: Beşiktaş’a Kaan Ayhan transferinde kötü haber! Yapılan teklifi açıkladılar

Siyah-Beyazlılar, 4 Temmuz'da Salih Uçan ile başlayan transfer şovuna 26 günlük süreçte Mehmet Topal, Kenan Karaman ve Valentin Rosier'i eklemişti.

Son dakika: Beşiktaş’a Kaan Ayhan transferinde kötü haber! Yapılan teklifi açıkladılar

HEDEFTE KAAN AYHAN VE GEDSON FERNANDES VAR

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, 10-18 Ağustos tarihleri arasında Alex Teixeria, Rachid Ghezzal, Mert Günok ve Michy Batshuayi'i duyurmuştu.

Son dakika: Beşiktaş’a Kaan Ayhan transferinde kötü haber! Yapılan teklifi açıkladılar

Takıma stoper takviyesi yapmayı düşünen Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde ise Sassuolo forması giyen milli futbolcumuz Kaan Ayhan var.

Son dakika: Beşiktaş’a Kaan Ayhan transferinde kötü haber! Yapılan teklifi açıkladılar

Beşiktaş orta saha için ise geçen sezonu Galatasaray'da geçiren Benfica'nın genç yıldızı Gedson Fernandes ile görüşüyor.

Son dakika: Beşiktaş’a Kaan Ayhan transferinde kötü haber! Yapılan teklifi açıkladılar

"SASSUOLO İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA ANLAŞMA YOK"

Önceliği Kaan Ayhan transferine veren Beşiktaş'a kötü haber ise İtalya'dan geldi.

Son dakika: Beşiktaş’a Kaan Ayhan transferinde kötü haber! Yapılan teklifi açıkladılar

Sassuolonews.net'in özel haberinde; Kaan Ayhan transferi konusunda Beşiktaş ile Sassuolo arasında henüz bir anlaşma olmadığı iddia edildi.

Son dakika: Beşiktaş’a Kaan Ayhan transferinde kötü haber! Yapılan teklifi açıkladılar

Haberde teknik direktör Alessio Dionisi'nin Kaan'ın performansından memnun olduğu ve milli futbolcumuzu Verona maçının kadrosuna da aldığının bilgisi verildi.

Son dakika: Beşiktaş’a Kaan Ayhan transferinde kötü haber! Yapılan teklifi açıkladılar

BEŞİKTAŞ, KAAN AYHAN İÇİN 3 MİLYON EURO ÖNERDİ! SASSUOLO 6 İSTİYOR

Ayrıca Sassuolo'nun Marlon'u sattığı için acil paraya ihtiyacı olmadığı ve Kaan Ayhan için 6 milyon Euro'luk bir bonservis belirlediği ifade edildi.

Son dakika: Beşiktaş’a Kaan Ayhan transferinde kötü haber! Yapılan teklifi açıkladılar

Haberde son olarak Kaan için Beşiktaş'ın 3 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ancak Sassuolo yönetiminin Siyah-Beyazlıların teklifini yükseltmemesi durumunda milli oyuncuyu kadroda tutacağı belirtildi.

Son dakika: Beşiktaş’a Kaan Ayhan transferinde kötü haber! Yapılan teklifi açıkladılar

GEÇEN SEZON 20 MAÇTA OYNADI

Kaan Ayhan, Eintracht Frankfurt'tan Sassuolo'ya 2.5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

Son dakika: Beşiktaş’a Kaan Ayhan transferinde kötü haber! Yapılan teklifi açıkladılar

Milli futbolcumuz geçen sezon Serie A'da 20 maçta forma giydi.

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Son dakika: Beşiktaş'a Kaan Ayhan transferinde kötü haber! Yapılan teklifi açıkladılar
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