Mbappe transferinde kriz yaşanıyor! PSG’den Madrid’e sert açıklamalar…

Messi, Donnarumma, Ramos, Wijnaldum ve Hakimi gibi flaş transferlere imza atan PSG sezona harika bir giriş yaparak ligde 3'te 3 yaptı.

Sezona gollerle başlayan Mbappe, takımdan ayrılmak ve Real Madrid'e gitmek istediğini kulübe iletti. Sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Mbappe'nin bu sezon Real Madrid'e gidip gitmeyeceği merak edilirken Avrupa'da transfer sezonunun kapanmasına da 5 gün kaldı.

PSG Sportif Direktörü Leonardo, Mbappe ve Real Madrid hakkında açıklamalarda bulundu. Mbappe'nin kulüp istediği şartlar neticesinde satabileceklerini ifade etti.

REAL MADRİD'DE 160 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!

Mbappe'yi kadrosuna katmak isteyen Real Madrid, oyuncu PSG'ye 160 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Fakat yapılan teklif sonrası Leonardo sert açıklamalarda bulundu.

MADRİD'İN YAKLAŞIMI SAYGISIZCA VE YASA DIŞI

Sportif direktör Leonardo, "Real Madrid bize 160 milyon Euro teklif etti fakat istediğimiz fiyatın çok altında. Real Madrid'in yaklaşımı saygısız ve yasa dışı" diyerek İspanyol ekibine sert eleştirilerde bulundu.

"MBAPPE'YE HARİKA BİR TEKLİF YAPTIK"

Mbappe hakkında konuşan Leonardo "Bizim Mbappe için duruşumuz belli. Onu takımda tutmak istiyoruz fakat oyuncularımız gitmek isterlerse bizim istediğimiz şartlar yerine getirilirse gidebilirler. Mbapp'ye harika yeni bir teklif yaptık. Fakat o tekliflerimizi reddetti."

"MBAPPE BONSERVİSSİZ BİR ŞEKİLDE TAKIMDAN AYRILMAYACAK"

"Real Madrid'e karşı tavrımız net. Onlarla bir görüşme yapmayacağız. Kylian Mbappe, bonservissiz şekilde takımdan ayrılmayacağının sözünü verdi.

"Mbappe'nin sözleşmesinin bitimine 1 yıl daha var. Real Madrid ise transfer pazarının kapanmasına 7 gün kala oyuncuya teklif yapması saygısızca. Onlar hep böyle yapıyor. Oyuncuya teklif yapıyorlar fakat oyuncunun sözleşmesinin sona ermesini bekliyorlar. Oyuncuyu bir yıl bekletiyorlar. Bu durum kabul edilemez ve yasa dışı. Real'in teklifi istediğimiz tekliften çok uzak ve bizim Monaco'ya hala borcumuz var. Bu teklif bizim için yeterli değildir."

"Biz bu flaş transferleri Mbappe üzerine inşa ettik. Fakat oyuncularımız gitmek isterlerse şartlarımıza göre ayrılabilir. Biz Kylian Mbappe için her şeyi yaptık. Gitmek isterlerse elbette kolay yollar buluruz ama oyuncularımızı şartlarımıza göre satmak zorundayız. Mbappe bizim projemizin merkezinde fakat üstünde değil. Biz her zaman Mbappe'yi takımda tutmak için çalışıyoruz."