Son dakika haberi: Vitor Pereira biletlerini kesmişti! Fenerbahçe’den ayrılacakları isim vererek açıkladı...

İşte Volkan Demir'in sözleri...

Fenerbahçe'de gönderilmesi istenen isimlerin 7-8 milyon avroluk bir maaş yükü bulunuyor. Lemos, Zanka, Caulker, Nabil Dirar, Caner Erkin, Sinan Gümüş, Perotti. Bu isimler ayrılmasını istenen isimler. Ama şu ana kadar net olarak şuraya gidiyor diyebileceğimiz bir isim yok.