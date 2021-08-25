Video Spor Fenerbahçe'den ayrılacakları canlı yayında açıkladı!

Fenerbahçe'den ayrılacakları canlı yayında açıkladı!

Fenerbahçe'den ayrılacakları canlı yayında açıkladı!
25.08.2021 | 22:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fenerbahçe’den ayrılacakları canlı yayında açıkladı! 05:33
Fenerbahçe'den ayrılacakları canlı yayında açıkladı! 25.08.2021 | 22:36
Fatih Terim, Randers maçı öncesi konuştu: Gerçekleşmek üzere olan bir transfer var 44:57
Fatih Terim, Randers maçı öncesi konuştu: "Gerçekleşmek üzere olan bir transfer var" 25.08.2021 | 22:34
Olimpiu Morutan Galatasaray taraftarına seslendi! Hazır mısınız? 00:56
Olimpiu Morutan Galatasaray taraftarına seslendi! "Hazır mısınız?" 25.08.2021 | 20:11
Vitor Pereira: Hırslı ve kazanmak isteyen bir takım olacak 06:32
Vitor Pereira: "Hırslı ve kazanmak isteyen bir takım olacak" 25.08.2021 | 20:04
Galatasaray’ın yeni transferi Olimpiu Morutan İstanbul’a indi! İşte ilk görüntüler... 02:04
Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan İstanbul'a indi! İşte ilk görüntüler... 24.08.2021 | 23:41
Olimpiu Morutan Galatasaray’da! İşte bonservis bedeli... | Son dakika transfer haberleri 01:29
Olimpiu Morutan Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli... | Son dakika transfer haberleri 24.08.2021 | 17:20
Fatih Terim’den Morutan açıklamadı! Ufak detaylar kaldı... 01:00
Fatih Terim'den Morutan açıklamadı! "Ufak detaylar kaldı..." 24.08.2021 | 01:56
Arkadaşları, Ünlü Futbolcu Gökhan Gönül’ün kardeşi çıkan Can Gönül’ü anlattı 03:16
Arkadaşları, Ünlü Futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi çıkan Can Gönül'ü anlattı 23.08.2021 | 13:38
Son dakika: Trabzonspor, Stefano Denswil transferini bitirdi 01:24
Son dakika: Trabzonspor, Stefano Denswil transferini bitirdi 23.08.2021 | 10:32
Fabrice N’Sakala’dan mesaj! Antrenmana çıkacak kadar iyiyim 00:18
Fabrice N'Sakala'dan mesaj! "Antrenmana çıkacak kadar iyiyim" 22.08.2021 | 17:57
Busenaz Sürmeneli A Spor’a konuştu! Cumhurbaşkanımıza verdiğim sözü tuttum 02:05
Busenaz Sürmeneli A Spor'a konuştu! "Cumhurbaşkanımıza verdiğim sözü tuttum" 22.08.2021 | 15:16
Busenaz Sürmeneli A Spor’da konuştu Sözümü tuttuğum için çok mutluyum | Video 35:01
Busenaz Sürmeneli A Spor'da konuştu "Sözümü tuttuğum için çok mutluyum" | Video 22.08.2021 | 14:39
Busenaz Sürmeneli A Haber’de: Sözümü tuttum | Video 16:54
Busenaz Sürmeneli A Haber'de: "Sözümü tuttum" | Video 22.08.2021 | 13:50
Yetiştirme yurdunda büyüdü, şans eseri öğrendi! Gökhan Gönül’ün öz kardeşi olduğunu iddia eden genç anlattıklarıyla şoke etti 05:47
Yetiştirme yurdunda büyüdü, şans eseri öğrendi! Gökhan Gönül’ün öz kardeşi olduğunu iddia eden genç anlattıklarıyla şoke etti 22.08.2021 | 10:51
Beşiktaş Sağlık Kurulu Koordinatörü Kerem Ülkü, N’Sakala’nın sağlık durumunu paylaştı! 02:53
Beşiktaş Sağlık Kurulu Koordinatörü Kerem Ülkü, N'Sakala'nın sağlık durumunu paylaştı! 22.08.2021 | 01:33
’Arda Güler’in yaptığını Samatta yapmıyor! Fenerbahçe’deki temel sorun...’ 10:20
'Arda Güler'in yaptığını Samatta yapmıyor! Fenerbahçe'deki temel sorun...' 21.08.2021 | 10:41
Kaan Ayhan babası Erol Ayhan’dan transfer itirafı! Beşiktaş Sassuolo ile anlaşırsa Kaan Beşiktaş forması giyer 04:34
Kaan Ayhan babası Erol Ayhan'dan transfer itirafı! "Beşiktaş Sassuolo ile anlaşırsa Kaan Beşiktaş forması giyer" 20.08.2021 | 18:11
Trabzonspor, genç sol bek Irakli Azarovi için kulübüyle görüşmelere başladı! 01:40
Trabzonspor, genç sol bek Irakli Azarovi için kulübüyle görüşmelere başladı! 20.08.2021 | 13:07
Fatih Terim’den Gedson açıklaması Benfica’nın vermeyeceğini düşünüyoruz | Video 00:58
Fatih Terim'den Gedson açıklaması "Benfica'nın vermeyeceğini düşünüyoruz" | Video 20.08.2021 | 09:53
Vitor Pereira’dan genç futbolculara övgü! 11:49
Vitor Pereira'dan genç futbolculara övgü! 20.08.2021 | 01:21

A Spor yorumcusu Volkan Demir, Fenerbahçe'nin transfer dönemi sona ermeden elinden çıkarmak istediği oyuncuları canlı yayında açıkladı. İşte Fenerbahçe'den gönderilecek isimler...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA