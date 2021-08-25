Fenerbahçe'den ayrılacakları canlı yayında açıkladı!
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Fenerbahçe'den ayrılacakları canlı yayında açıkladı! 25.08.2021 | 22:36
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Busenaz Sürmeneli A Haber'de: "Sözümü tuttum" | Video 22.08.2021 | 13:50
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'Arda Güler'in yaptığını Samatta yapmıyor! Fenerbahçe'deki temel sorun...' 21.08.2021 | 10:41
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Trabzonspor, genç sol bek Irakli Azarovi için kulübüyle görüşmelere başladı! 20.08.2021 | 13:07
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Vitor Pereira'dan genç futbolculara övgü! 20.08.2021 | 01:21
A Spor yorumcusu Volkan Demir, Fenerbahçe'nin transfer dönemi sona ermeden elinden çıkarmak istediği oyuncuları canlı yayında açıkladı. İşte Fenerbahçe'den gönderilecek isimler...