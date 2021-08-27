Son dakika: Usta yazardan Galatasaray'ın genç yıldızına eleştiri! "Erken havaya girersen..."

İkinci 45'te Kerem'in yerine oyuna giren Barış Alper güçlü fiziği ve çizgiyi çok iyi kullanan oyunuyla dengeleri değiştirdi. Savunma hattının vidaları gevşeyen Danimarka ekibi nabzı düşmeden pozisyon üstüne pozisyon yedi. İki yarıda da iki topu direkten dönen Diagne turu çok daha önce getirebilirdi ama ilk yarıyı vasat bir oyunla geçiren Aanholt beraberliği, Barış'ın ortası da kendi kalelerine golle G.Saray'ı kendine getirdi.