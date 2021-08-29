Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için 8 maç ceza alan Marcao için teklifler gelmeye başladı.
Brezilyalı stoperin ilk talibi Rus ekibi Krasnodar olsa da 8 milyon Euro'luk rakam G.Saray'ı tatmin etmedi.
İtalyanlar'ın satın alma opsiyonlu bir yıllık kiralama (1.5 milyon Euro + 12.5 milyon Euro = 14 milyon Euro) teklifi, en az 10 milyon Euro isteyen yönetim için yeterli bulundu.
CEZASINI GİTSE DE ÇEKECEK
Ancak Galatasaray'ın satın alma opsiyonunun zorunlu olması şeklindeki talebi İtalyanlar tarafından kabul edilmedi.
İki kulüp arasındaki pazarlıklar sürerken, transferin gerçekleşmesi halinde Marcao 8 maçlık cezasını Serie A'da çekmeye devam edecek.
GÖZLER MORUTAN'DA
Bu arada Galatasaray'da yeni transfer Olimpiu Morutan'ın lisansı çıkartıldı. Rumen futbolcu, bugünkü Kasımpaşa maçı kadrosuna alınacak.
Takımla birlikte üç idmana çıkabilen 22 yaşındaki oyuncunun kulübede olması ve ikinci yarıda şans bulması bekleniyor.
ASLAN İLK MAÇTA LAZIO'YU KONUK EDİYOR
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın maç takvimi belli oldu. Sarı-kırmızılı takım ilk maçını 16 Eylül'de İstanbul'da İtalyan ekibi Lazio ile yapacak.
Cimbom, ardından 30 Eylül'de Fransa'da Marsilya'nın konuğu olacak. Aslan'ın Avrupa programı şöyle: 21 Ekim: L.Moskova-Galatasaray 4 Kasım: Galatasaray-L.Moskova 25 Kasım: G.Saray-Marsilya 9 Aralık: Lazio-G.Saray.