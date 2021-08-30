Fenerbahçe taraftarı kanat ve forvet transferleri için bekleyişini sürdürürken son dakika gelişmeleri de yaşanıyor. Hızlı ve skorer bir kanat oyuncusu arayan Fenerbahçe, Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Willian için hamle yapacak mı? Mesut Özil ve Alex Teixeira'nın eski takım arkadaşı Willian'ın Brezilya'ya dönmesi bekleniyor fakat...
Brezilya milli takımıyla 70 maça çıkıp 9 gol atan Willian'ın İngiltere'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Arsenal ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Brezilyalı oyuncunun Corinthians'a geri döneceği konuşuluyor.
FENERBAHÇE TARAFTARININ WİLLİAN AŞKI!
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Willian için tweetler atmaya başladı. Arsenal'den ayrılacak Willian'ın Fenerbahçe için çok doğru bir hamle olacağını ifade eden taraftarlar Ali Koç'a seslendi.
Yıllar önce Didier Drogba transferinde olduğu gibi son anda sürpriz bir fırsat transferi olabilir. Nitekim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da fırsat transferi yapacaklarını ifade etmişti.
Kariyerinde 259 Premier Lig maçına çıkan Willian, Chelsea ile şampiyonluk sevinci de yaşamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde de 71 maça çıkan Brezilyalı yıldız 18 gol attı.
Kariyeri boyunca 631 maça çıkan Willian, 104 gole imza atarken 140 da asist yaptı. Hem sol kanat hem sağ kanat hem de on numara pozisyonlarında oynayabilen Brezilyalı oyuncunun yeni takımı kısa süre içinde belli olacak.
Willian ile Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira, Ukrayna'da birlikte aynı takımda oynamışlardı.
FENERBAHÇE SAMATTA'YI SATMAK İSTİYOR!
A Spor canlı yayınına bağlanan Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, transferde dinamik bir sürecin olduğunu sarı lacivertlilerin bir kanat ve bir forvet transferi yapmak istediğini ifade ederken Fenerbahçe'nin Samatta'yı satmak istediğini dile getirdi.
YENİ TRANSFER YARIN AKŞAM İSTANBUL'DA!
Fenerbahçe, Morita'ya kavuşuyor! Japon orta saha oyuncusu yarın 17:25'te İstanbul'da olacak.
BİR ORTA SAHA DAHA!
Ozan Tufan'ın Watford'a gitmesinin ardından Pereira'nın isteği doğrultusunda Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita'yı renklerine bağladı.
Fenerbahçe'nin forvet için belirlediği isimler arasında da Keita Balde ile Felipe Caicedo var. Caicedo'nun İtalya'da kalması bekleniyor.
Kariyerinde Inter, Monaco, Barcelona gibi takımlar olan Keita Balde, Fenerbahçe'nin yeni hücumcusu olabilir.
Keita Balde'nin Monaco ile sözleşmesi gelecek sezon Haziran ayında bitiyor. Balde, en son Sampdoria'da kiralık olarak forma giymişti.