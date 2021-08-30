Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Başkan Ali Koç 'fırsat transferi' demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Drogba...
Giriş Tarihi: 30.8.2021 09:29 Son Güncelleme: 30.8.2021 09:30

Son dakika haberi: Başkan Ali Koç 'fırsat transferi' demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Drogba...

Son dakika: Ali Koç ’fırsat transferi’ demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Drogba...
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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler bu sezon oynadığı resmi maçların tamamını kazandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Vitor Pereira'nın istediği oyuncuları almak için uğraştıklarını ifade etmişti. Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın yerine Hidemasa Morita transferini bitirdi. Bir sürpriz de İngiltere'den gelebilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe taraftarı kanat ve forvet transferleri için bekleyişini sürdürürken son dakika gelişmeleri de yaşanıyor. Hızlı ve skorer bir kanat oyuncusu arayan Fenerbahçe, Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Willian için hamle yapacak mı? Mesut Özil ve Alex Teixeira'nın eski takım arkadaşı Willian'ın Brezilya'ya dönmesi bekleniyor fakat...

Son dakika: Ali Koç ’fırsat transferi’ demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Mesut Özil...

SON DAKİKA: WİLLİAN ARSENAL'DEN AYRILIYOR! MESUT ÖZİL...

Brezilya milli takımıyla 70 maça çıkıp 9 gol atan Willian'ın İngiltere'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Arsenal ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Brezilyalı oyuncunun Corinthians'a geri döneceği konuşuluyor.

Son dakika: Ali Koç ’fırsat transferi’ demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Mesut Özil...

FENERBAHÇE TARAFTARININ WİLLİAN AŞKI!

Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Willian için tweetler atmaya başladı. Arsenal'den ayrılacak Willian'ın Fenerbahçe için çok doğru bir hamle olacağını ifade eden taraftarlar Ali Koç'a seslendi.

Son dakika: Ali Koç ’fırsat transferi’ demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Mesut Özil...

Yıllar önce Didier Drogba transferinde olduğu gibi son anda sürpriz bir fırsat transferi olabilir. Nitekim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da fırsat transferi yapacaklarını ifade etmişti.

Son dakika: Ali Koç ’fırsat transferi’ demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Mesut Özil...

Kariyerinde 259 Premier Lig maçına çıkan Willian, Chelsea ile şampiyonluk sevinci de yaşamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde de 71 maça çıkan Brezilyalı yıldız 18 gol attı.

Son dakika: Ali Koç ’fırsat transferi’ demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Mesut Özil...

Kariyeri boyunca 631 maça çıkan Willian, 104 gole imza atarken 140 da asist yaptı. Hem sol kanat hem sağ kanat hem de on numara pozisyonlarında oynayabilen Brezilyalı oyuncunun yeni takımı kısa süre içinde belli olacak.

Son dakika: Ali Koç ’fırsat transferi’ demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Mesut Özil...

Willian ile Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira, Ukrayna'da birlikte aynı takımda oynamışlardı.

Son dakika: Ali Koç ’fırsat transferi’ demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Mesut Özil...

FENERBAHÇE SAMATTA'YI SATMAK İSTİYOR!

A Spor canlı yayınına bağlanan Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, transferde dinamik bir sürecin olduğunu sarı lacivertlilerin bir kanat ve bir forvet transferi yapmak istediğini ifade ederken Fenerbahçe'nin Samatta'yı satmak istediğini dile getirdi.

Son dakika: Ali Koç ’fırsat transferi’ demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Mesut Özil...

Eğer Fenerbahçe, Samatta'yı satabilirse transferler için limit açılabilecek.

Son dakika: Ali Koç ’fırsat transferi’ demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Mesut Özil...

YENİ TRANSFER YARIN AKŞAM İSTANBUL'DA!

Fenerbahçe, Morita'ya kavuşuyor! Japon orta saha oyuncusu yarın 17:25'te İstanbul'da olacak.

Son dakika: Ali Koç ’fırsat transferi’ demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Mesut Özil...

BİR ORTA SAHA DAHA!

Ozan Tufan'ın Watford'a gitmesinin ardından Pereira'nın isteği doğrultusunda Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita'yı renklerine bağladı.

Son dakika: Ali Koç ’fırsat transferi’ demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Mesut Özil...

Fenerbahçe'nin forvet için belirlediği isimler arasında da Keita Balde ile Felipe Caicedo var. Caicedo'nun İtalya'da kalması bekleniyor.

Son dakika: Ali Koç ’fırsat transferi’ demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Mesut Özil...

Kariyerinde Inter, Monaco, Barcelona gibi takımlar olan Keita Balde, Fenerbahçe'nin yeni hücumcusu olabilir.

Son dakika: Ali Koç ’fırsat transferi’ demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Mesut Özil...

Keita Balde'nin Monaco ile sözleşmesi gelecek sezon Haziran ayında bitiyor. Balde, en son Sampdoria'da kiralık olarak forma giymişti.

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Son dakika haberi: Ali Koç 'fırsat transferi' demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Drogba...
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Son dakika haberi: Başkan Ali Koç 'fırsat transferi' demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Drogba...
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